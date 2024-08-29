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太空科技結合丹麥工藝！東妮寢飾獨家引進「Temprakon太空眠寢具系列」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
東妮寢飾Temprakon太空眠系列鈦舶90D丹麥鵝絨恆溫（雙人）冬被，售價32,800元；鈦舶無重力丹麥羽絨調節枕一入售價7,800元。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾Temprakon太空眠系列鈦舶90D丹麥鵝絨恆溫（雙人）冬被，售價32,800元；鈦舶無重力丹麥羽絨調節枕一入售價7,800元。圖／東妮寢飾提供

根據最新網路調查，近3成成年人有睡眠問題，如何提升睡眠品質成為現代人關注的焦點。東妮寢飾結合先進科技與優質設計在眾多品牌中脫穎而出，滿足消費者四季不同的睡眠需求，今年夏季東妮寢飾研發的「TopCool涼感系列」寢具，結合涼感紗＋天絲纖維，降溫有感節省冷氣電費，甫上市便創下熱賣佳績。鄰近年末，東妮寢飾首推使用NASA科技的「太空眠」寢具，對抗秋冬氣候帶來的睡眠問題。

台灣秋冬溫差大，不保暖或太悶熱的寢具都容易影響睡眠，尤其睡眠中平均會踢被子約6～7次，若體感溫度起伏不定，也會影響睡眠品質。東妮寢飾獨家引進「Temprakon太空眠寢具系列」，由NASA太空基金會與丹麥品牌Quilts of Denmark合作開發，運用NASA微膠囊技術（Outlast®），會根據體溫自動調節最佳睡眠溫度，並選用通過Oeko-tex認證的高品質白鵝絨，適合塵蟎過敏者。東妮寢飾Temprakon太空眠系列鈦舶無重力丹麥羽絨調節枕一入售價7,800元、鈦舶90D丹麥鵝絨恆溫（雙人）冬被售價32,800元。

秋冬季節不少人會出現皮膚乾癢的困擾，東妮寢飾推薦「丹麥北歐眠」系列寢具，主打添加蘆薈精華與丹麥100%白鵝絨材質，讓秋冬夜晚更加好眠。「北歐眠系列丹麥100%白鵝絨純淨蘆薈（雙人）冬被」售價45,800元。

東妮寢飾不僅在功能性上下功夫，更注重設計美學。今年也與日本Narumi鳴海骨瓷聯手獻上「少女的花束」與「仙境花園」兩款聯名床寢，將標誌性的瓷器花紋融入設計，以細膩的花卉圖案搭配鏤空繡工藝，營造出浪漫溫馨的臥室氛圍。此外，東妮寢飾旗下輕奢品牌Charisma，也推出810織紗埃及棉床寢，手感更為厚實細緻、光澤度佳，雙色拼條搭配一字繡工藝，兼具奢華與舒適，滿足追求高品質生活的消費者需求。

今年百貨週年慶東妮寢飾多款主推新品皆有優惠，太空眠與北歐眠系列只在全台限定櫃位販售；Narumi聯名設計款床組優惠特價9,480元起，再享百貨周年慶10%回饋。

東妮寢飾Charisma 810織100%埃及長纖細棉雙色拼接簡被四件式床包組（雙人）－藍烟，原價33,500元、限時特價26,800元。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾Charisma 810織100%埃及長纖細棉雙色拼接簡被四件式床包組（雙人）－藍烟，原價33,500元、限時特價26,800元。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾北歐眠系列丹麥100%白鵝絨純淨蘆薈（雙人）冬被，售價45,800元。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾北歐眠系列丹麥100%白鵝絨純淨蘆薈（雙人）冬被，售價45,800元。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾×Narumi日本精品骨瓷聯名寢具－仙境花園100%高紗支長纖棉印花（雙人）被套床包組，原價11,850元、限時優惠價9,480元。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾×Narumi日本精品骨瓷聯名寢具－仙境花園100%高紗支長纖棉印花（雙人）被套床包組，原價11,850元、限時優惠價9,480元。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾×Narumi日本精品骨瓷聯名寢具－少女的花束100%高紗支長纖棉印花（雙人）被套床包組，原價11,850元、限時優惠價9,480元。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾×Narumi日本精品骨瓷聯名寢具－少女的花束100%高紗支長纖棉印花（雙人）被套床包組，原價11,850元、限時優惠價9,480元。圖／東妮寢飾提供

丹麥 太空 睡眠

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