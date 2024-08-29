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高雄第6家壽司郎來了！「美術館店」8月30日試營運 祭寵粉優惠
來自日本的迴轉壽司品牌「壽司郎」又有新店要開幕了！「壽司郎高雄美術館店」將於8月30日起試營運。慶祝開幕，將推出「極上鮪魚大腹40元」、「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」限定優惠商品之外，滿300元現折40元再送40元等寵粉優惠。
壽司郎高雄美術館店是高雄第6間、台灣第44間分店。提供115席座位，原汁原味呈現來自日本的店裝氛圍與風格。該店座落於高雄市立美術館周邊、距離輕軌美術館站僅需步行約3分鐘，除交通便利之外，周圍還有多個旅遊景點，來感受文藝薰陶或逛街購物的同時還可以大啖美味壽司。
為慶祝新店開幕，推出多重優惠活動回饋熱情支持壽司郎的顧客。自8月30日起至9月5日止，首波推出「極上鮪魚大腹40元」；9月6日起至9月12日止，推出「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」的開幕限定優惠商品。
同時，只要參加社群按讚活動，即可享有內用消費「滿300元現折40元」優惠；折扣後消費金額超過300元，還可以贈送「40元折價券1張」及「開幕限定A4資料夾1個」，數量有限送完為止。
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