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滿300折40、鮪魚大腹40元！壽司郎高雄美術館店新開幕
來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，將於9月13日開設「高雄美術館店」，乃是全台第44間分店。慶祝新店開幕，將推出「極上鮪魚大腹40元」等一系列限定優惠商品，並有「滿300折40再送40」等方案。
「壽司郎高雄美術館店」為壽司郎在高雄第6間、台灣第44間分店，鄰近高雄市立美術館，距離輕軌美術館站約步行3分鐘，店內設有115席座位，並延續日式的店裝氛圍與風格，預計在9月13日正式開幕，並於8月30日起試營運。
為慶祝新店開幕，自8月30日至9月5日期間，首波推出「極上鮪魚大腹40元」；9月6日至9月12日期間，則推出「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」的開幕限定優惠商品。此外，活動期間參加社群活動，即可享有內用消費「滿300元現折40元」優惠；折扣後消費金額超過300元，還可以贈送「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個，數量有限，送完為止。
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