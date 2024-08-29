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台北101會員超會買 周年慶貢獻85%業績

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
CHANEL Mademoiselle J12 La Pausa限定腕表Taipei 101獨家限定腕表。圖／台北101提供
CHANEL Mademoiselle J12 La Pausa限定腕表Taipei 101獨家限定腕表。圖／台北101提供

全台國際精品陣容最頂的商場台北101購物中心，年度業績最大檔「黃金周周年慶」9月5日至10月13日展開，今起展至9月4日展開預購。同時館內17家頂尖珠寶腕表品牌參與「World Masterpiece」珠寶腕表大賞(簡稱WM），帶來1600件頂級珠寶鐘表。其中，台北101擁有超過55萬名會員，周年慶期間會員以選購國際精品、珠寶腕表為主力，占周年慶業績高達85%業績。台北101聯名卡會員期間購買國際精品最高可享15%回饋，首度針對申辦聯名卡的顧客，周年慶期間單筆消費3千元以上都可享點數十倍送。

國際精品業績占台北101全年業績超過5成至6成，周年慶甚至占7成以上，可以說國際精品就是台北101最強的主力金脈。World Masterpiece珠寶腕表大賞，不只是台北101年度招牌活動，也是台灣珠寶腕表產業年度盛事，今年共有31場鑑賞會，將有超過600名貴客參與，今年帶來1600件作品，其中包括CHAUMET帶來價值逾1.3億元的珠寶項鍊。卡地亞也於9月28日至10月6日期間於台北101旗艦店內打造獨家表展。

台北101購物中心2023年獲利創歷年新高，但也因為去年基期太高，今年目標抓穩健成長，周年慶業績預計成長5%～10%。周年慶期間，館內也迎來CHANEL亞太區首間腕表暨珠寶旗艦店，以CHOPARD、IWC、MONCLER、TORY BURCH、YSL BEAUTY，共六大品牌改裝新開幕。

其中，CHANEL在台北101購物中心二樓推出亞太區首間腕表暨珠寶旗艦店，由知名建築師Peter Marino操刀設計，內部裝潢呼應嘉柏‧麗香奈兒康朋街31號私人寓所的精髓打造空間。品牌也特別N°5頂級珠寶系列、以專屬訂製切割55.55克拉DF L Type IIa鑽石為中心的「55.55項鍊」，自巴黎品牌文化資產部門運抵台北，也獨家推出一款台北101獨家限定腕表Mademoiselle J12 La Pausa。

除了CHANEL擴大推出腕表珠寶獨立旗艦店之外，Tiffany & Co.也將擴大改裝預計明年初推出橫跨二、三樓的新改裝大店，持續為台北101帶來頂級珠寶腕表成長的能量。

另外，每年周年慶都會被兌換一空的101紀念小熊，台北101今年特別與LONGINES浪琴表合作，推出以飛行表為主題的小熊造型。

台北101 World Masterpiece珠寶腕表大賞，今年集結17家品牌囊括1600件商品參與。圖／台北101提供
台北101 World Masterpiece珠寶腕表大賞，今年集結17家品牌囊括1600件商品參與。圖／台北101提供
台北101董事長張學舜（左二）今日出席卸任前最後一場台北101活動，他表示卸任後將到全世界旅遊體驗生活，並祝福台北101愈來愈好。圖／台北101提供
台北101董事長張學舜（左二）今日出席卸任前最後一場台北101活動，他表示卸任後將到全世界旅遊體驗生活，並祝福台北101愈來愈好。圖／台北101提供
CHANEL 55.55項鍊。圖／台北101提供
CHANEL 55.55項鍊。圖／台北101提供
CHAUMET為WM帶來Harmonie項鍊，可拆主鑽為1顆8.72克拉的F FL Type IIA梨形鑽石， 18K白金鑲嵌圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，約新台幣1億3,500萬元。圖／台北101提供
CHAUMET為WM帶來Harmonie項鍊，可拆主鑽為1顆8.72克拉的F FL Type IIA梨形鑽石， 18K白金鑲嵌圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，約新台幣1億3,500萬元。圖／台北101提供
LONGINES x TAIPEI 101聯名飛行小熊，台北101會員於周年慶期間，當日消費累積滿5萬可兌換一只，限量有限兌完為止。圖／台北101提供
LONGINES x TAIPEI 101聯名飛行小熊，台北101會員於周年慶期間，當日消費累積滿5萬可兌換一只，限量有限兌完為止。圖／台北101提供

台北101 珠寶 腕表

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