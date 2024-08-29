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秋季限定花朵登場！「teamLab共創！未來園 台北」展覽進入倒數階段

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「teamLab共創！未來園 台北」將迎來特別的季節性變化。圖／聯合數位文創提供
「teamLab共創！未來園 台北」將迎來特別的季節性變化。圖／聯合數位文創提供

teamLab共創！未來園 台北」由teamLab與台灣主辦方聯合數位文創合作推出，以「共創」為概念打造全新展覽。展覽不僅將現正於日本沖繩常設展出的作品同步引進，還特別新增《彩繪飛翔》，為觀眾打造涵蓋海、陸、空三大元素的沉浸式體驗，帶來全新的互動與視覺震撼。隨著秋季到來，展覽即將進入倒數階段，9月1日起將呈現秋季限定的美麗花朵。

秋季限定花朵即將隆重登場！

自9月1日起，「teamLab共創！未來園 台北」將迎來特別的季節性變化。《鼓動山谷中的塗鴉自然──共生的生命，年復一年，紅色名錄》中的每一個角落，都將被秋天特有的美麗花朵所覆蓋。參觀者在創作獨一無二的生物之餘，一起悠遊在高低起伏的地形與滿山滿谷的秋花之中，感受生命的奇妙與花朵換季帶來的視覺震撼！無論是初次來訪還是再次造訪，都會有不同的發現與感動。展覽現場，不僅可以漫步於生物綻開的花海，還能看到花瓣隨風飄散的詩意場景，近距離見證生命的奇蹟，享受一段愜意又充滿驚喜的時光。

更多展覽詳情及最新消息，請參考官方網站及社群平台（FB、IG）的公告。與家人朋友一同走進「teamLab共創！未來園 台北」，共創難忘的秋日回憶！

teamLab

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