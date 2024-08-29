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2025年志玲姊姊「溫柔而堅定」慈善年曆登場！momo購物網預購獨家送「摺疊環保餐具組」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2025志玲姊姊慈善年曆「堅定跳躍版掛曆」，momo購物網將於8月30日上午11點起開放預購，愛心價580元。圖／momo購物網提供
2025志玲姊姊慈善年曆「堅定跳躍版掛曆」，momo購物網將於8月30日上午11點起開放預購，愛心價580元。圖／momo購物網提供

志玲姊姊慈善年曆再度登場，呼應今年世界各地發生了一些災難事件，許多人因此感到沮喪傷心，今年年曆以「溫柔而堅定」為企劃主題，推出「溫柔優雅版桌曆」及「堅定跳躍版掛曆」兩款不同封面設計，期望將志玲姊姊溫柔又堅定的力量，傳遞給需要幫助的弱勢朋友；同時，年曆中也特別收錄志玲姊姊公公的手繪圖稿，日本風情的花卉圖案，讓溫暖的深意加倍濃厚。

momo購物網將於8月30日上午11點起開放預購「2025志玲姊姊慈善年曆」，凡預購2025志玲姊姊慈善年曆，義賣所得將用於志玲姊姊慈善基金會推廣兒少及弱勢兒童福利、倡導女性身心健康議題、扶助重大災害等項目，於momo購物網進行預購還可獲得獨家贈品「用愛生活．摺疊環保餐具組」。

momo購物網長期關注社會議題，每年不忘積極響應公益活動回饋社會，今年與志玲姊姊慈善基金會義賣合作邁入第11年，回顧歷年慈善年曆義賣屢創佳績，2024年志玲姊姊慈善年曆總銷售超過3,000件，累計10年合作募款總額更超過3,000萬。momo購物網今年再度與志玲姊姊慈善基金會合作，作為「2025志玲姊姊慈善年曆」網路預購通路，期望透過會員的支持與志玲姊姊的粉絲，一起陪伴扶持弱勢朋友們，勇敢朝未來前進，讓善的循環持續滾動。

「2025志玲姊姊慈善年曆」主題為「溫柔而堅定」，設計上以雙封面不同造型展現志玲姊姊溫柔又堅定的力量，掛曆的跳躍式動作讓志玲姊姊112公分的美腿一覽無遺，桌曆則展現志玲姊姊一貫的優雅美麗，年曆中更特別收錄志玲姊姊公公的手繪圖稿，其中日本風情的花卉圖案蘊含著溫暖的深意，就像志玲姊姊長久以來帶給大家的正向能量。

momo購物網將於8月30日上午11點起正式開放預購兩款「2025志玲姊姊慈善年曆」，桌曆愛心價520元、掛曆愛心價580元，透過momo購物網進行預購即可獲得「用愛生活．摺疊環保餐具組」。義賣所得扣除印刷及寄送費用，將全數使用於志玲姊姊基金會推廣兒少心理健康課程、支持弱勢兒童教育與醫療經費、倡導女性身心健康議題，以及扶助重大災害等項目。

momo購物網將於8月30日上午11點起開放預購2025年志玲姊姊「溫柔而堅定」慈善年曆。圖／momo購物網提供
momo購物網將於8月30日上午11點起開放預購2025年志玲姊姊「溫柔而堅定」慈善年曆。圖／momo購物網提供
2025志玲姊姊慈善年曆「溫柔優雅版桌曆」，momo購物網將於8月30日上午11點起開放預購，愛心價520元。圖／momo購物網提供
2025志玲姊姊慈善年曆「溫柔優雅版桌曆」，momo購物網將於8月30日上午11點起開放預購，愛心價520元。圖／momo購物網提供

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