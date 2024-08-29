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嘉義東石牡蠣迎中秋熱銷 碩大肥美每台斤售價逐漸上升

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣養殖牡蠣產量占全台近5成，縣長翁章梁（中）今天參加宣傳記者會，推廣有生產溯源履歷的東石蚵。記者黃于凡／攝影
嘉義縣養殖牡蠣產量占全台近5成，縣長翁章梁（中）今天參加宣傳記者會，推廣有生產溯源履歷的東石蚵。記者黃于凡／攝影

嘉義縣是全台最大牡蠣產地，中秋節將至需求量逐漸增加，帶殼牡蠣產地價每台斤約70元，隨市場行情可能再上漲。縣府今年力推生產履歷，確保民眾吃到安全台灣蚵，今天舉辦「東石蚵 營業中」記者會，10月4日前到指定店家消費滿500元，就能登錄抽iPhone手機。

農業處漁業科長張建成說，嘉義東石、布袋牡蠣今年品質良好，飽滿、碩大也正當時，目前帶殼牡蠣每台斤60、70元，蚵肉產地價每台斤180元，市場價220、230元不等；隨著中秋節烤蚵需求量增加，帶殼牡蠣售價可能隨市場波動，往年烤肉旺季約為每台斤80、90元。

縣長翁章梁今天和型男大主廚邱寶郎一起烹飪五味鮮蚵，也攜手28家業者及台中馨苑小料理米其林餐廳推出「美食地圖」，消費滿500元就能登錄抽iPhone手機及美食折價卷；另外，有6家在地業者推出東石鮮蚵宴，2480元就可品嘗到原價3千元的十道蚵料理。

農業處表示，嘉義縣牡蠣產量占全台49%，包括平掛式蚵棚約600公頃、浮筏式蚵棚約1萬1千棚，年產量8194公噸，產值達15億3千萬元；近年輔導409戶蚵農取得生產溯源QRcode、29戶取得生產履歷，消費者可掃描溯源產地，確保吃到新鮮、安全的台灣牡蠣。

漁業署代理處長王正芳說，目前已有9成蚵農申請牡蠣生產溯源，嘉義縣政府打造東石蚵品牌，將國產牡蠣與進口牡蠣做出區隔，漁業署和衛福部將不定期抽查，若查到混充進口牡蠣將依法處理，確保牡蠣產地來源安全，鼓勵國人多食用台灣的牡蠣。

嘉義縣養殖牡蠣產量占全台近5成，縣長翁章梁（右）鼓勵大家多選購有生產溯源履歷的東石蚵。記者黃于凡／攝影
嘉義縣養殖牡蠣產量占全台近5成，縣長翁章梁（右）鼓勵大家多選購有生產溯源履歷的東石蚵。記者黃于凡／攝影
嘉義縣養殖牡蠣是全台大宗，產量約占近5成，接近中秋節買氣大增。記者黃于凡／攝影
嘉義縣養殖牡蠣是全台大宗，產量約占近5成，接近中秋節買氣大增。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天參加東石蚵宣傳記者會，現場烹飪五味蚵。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天參加東石蚵宣傳記者會，現場烹飪五味蚵。記者黃于凡／攝影
嘉義縣養殖牡蠣產量占全台近5成，縣府今天推出東石蚵營業中美食地圖。記者黃于凡／攝影
嘉義縣養殖牡蠣產量占全台近5成，縣府今天推出東石蚵營業中美食地圖。記者黃于凡／攝影
嘉義縣養殖牡蠣是全台大宗，產量約占近5成，接近中秋節買氣大增。記者黃于凡／攝影
嘉義縣養殖牡蠣是全台大宗，產量約占近5成，接近中秋節買氣大增。記者黃于凡／攝影

嘉義 東石 牡蠣

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