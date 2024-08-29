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省錢4大攻略！7-ELEVEN限時推超值搭餐組合最低39元起　限時3天多款商品買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN限時推出超值搭餐組合最低39元起、多款商品最低買1送1起等優惠，衛生紙整串限時特價單包不到10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時推出超值搭餐組合最低39元起、多款商品最低買1送1起等優惠，衛生紙整串限時特價單包不到10元。圖／7-ELEVEN提供

物價上漲生活開銷大，每到月底荷包總是吃緊，7-ELEVEN幫全民整理超值限時省錢攻略，從食品到用品一網打盡，尤其針對三餐飽足與民生消耗品限時祭出最低買1送1起優惠，早餐省錢更是最低39元起就能享用。

●省錢優惠攻略1：親民價超值組合

24小時從早餐到宵夜超值組合就近買，7-ELEVEN即日起至9月17日針對飯糰、麵包、包子、甜點、烘焙、鮮食、乳品、多拿滋、飲品以及CITY CAFE等超過10種類別商品推出39、45、55、65、75元共5種百元以下超值優惠組合，推薦指定飯糰搭配立頓奶茶最低只要39元，7-ELEVEN銷售人氣小金磚「熱壓土司」也加入優惠行列，多款口味搭配指定CITY系列飲品或飲品只要75元，吃飽百元有找。

●省錢優惠攻略2：超值五六日指定品項買1送1

7-ELEVEN於8月30日至9月1日限時3天推出多款商品最低買1送1起優惠，包含農心香辣海鮮味烏龍麵（包）、多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml等，另有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶／CITY TEA優格好多青茶／冰珍珠椰果四季春青茶等品項任選2杯88元；日用品部分則有舒潔雪絨舒適抽取衛生紙90抽單串89元，整箱購買再折50元。

另外，針對民生消耗日用品，7-ELEVEN即日起至9月3日推出熱銷UNIDESIGN抽取式衛生紙單串79元，平均每包不到10元，整箱購買790元。在9月17日以前另有指定大包濕紙巾買1送1最低45元起、隨身包濕巾以及衛生棉任選買1送1等優惠，適合小資族、學生族群囤貨購買。

●省錢優惠攻略3：家庭號冷藏飲品優惠再贈OPENPOINT點數

即日起至10月1日止，7-ELEVEN掌握小家庭就近購買家庭號規格飲品需求，推出指定果汁、鮮奶、調味乳、進口乳以及茶飲等指定規格飲品，單件特價再加贈OPENPOINT點數7點；陽光豆米漿家庭號系列單件85折、任選2件8折；進口鮮乳則是享單件85折優惠。

7-ELEVEN目前於近300間門市限定販售現點現打的「果汁BAR」自9月1日至9月30日推出長達一個月的全品項69元消暑優惠，品項逾10款選擇，最高可省下30元；香蕉牛奶更有59元超值特價折扣。

●省錢優惠攻略4：CITY系列飲品「行動隨時取」最高現省270元

「OPENPOINT行動隨時取」自即日起至9月30日再推出數位送禮－傳情咖啡優惠組合，限量品項包含大杯CITY CAFE美式咖啡／拿鐵、中杯CITY PRIMA精品美式咖啡／拿鐵、CITY PEARL珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶、CITY TEA四季春青茶／英式紅茶等，最高單組現省270元，還能選取APP中的賀卡或選用手機中的照片做成專屬賀卡；同時於活動期間購買指定案型並成功轉贈者，即可獲得CITY CAFE厚乳拿鐵買1送1專屬兌換連結賣場一次（兌領期限、限量及會員限購組數、轉贈活動詳情請見OPENPOINT APP公告為準）。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN目前於近300間門市限定販售現點現打的「果汁BAR」9月1日至9月30日推出長達一個月的全品項69元消暑優惠，品項逾10款選擇，最高可省下30元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN目前於近300間門市限定販售現點現打的「果汁BAR」9月1日至9月30日推出長達一個月的全品項69元消暑優惠，品項逾10款選擇，最高可省下30元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月17日推出5種百元以下超值優惠組合，推薦指定飯糰搭配立頓奶茶最低只要39元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月17日推出5種百元以下超值優惠組合，推薦指定飯糰搭配立頓奶茶最低只要39元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月17日針對10種類別商品推出共5種百元以下超值優惠組合，銷售人氣小金磚「熱壓土司」也加入優惠行列，多款口味搭配指定CITY系列飲品或飲品只要75元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月17日針對10種類別商品推出共5種百元以下超值優惠組合，銷售人氣小金磚「熱壓土司」也加入優惠行列，多款口味搭配指定CITY系列飲品或飲品只要75元。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT APP「行動隨時取」即日起至9月30日推出精品早餐生活提案，CITY PRIMA小杯精品熱咖啡5杯＋指定貝洛邦系列商品5個享限時優惠，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT APP「行動隨時取」即日起至9月30日推出精品早餐生活提案，CITY PRIMA小杯精品熱咖啡5杯＋指定貝洛邦系列商品5個享限時優惠，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月17日針對10種類別商品推出共5種百元以下超值優惠組合，銷售人氣小金磚「熱壓土司」也加入優惠行列，多款口味搭配指定CITY系列飲品或飲品只要75元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月17日針對10種類別商品推出共5種百元以下超值優惠組合，銷售人氣小金磚「熱壓土司」也加入優惠行列，多款口味搭配指定CITY系列飲品或飲品只要75元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月30日至9月1日限時3天推出多款商品最低買1送1起優惠；即日起至9月3日推出熱銷UNIDESIGN抽取式衛生紙單串79元，平均每包不到10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月30日至9月1日限時3天推出多款商品最低買1送1起優惠；即日起至9月3日推出熱銷UNIDESIGN抽取式衛生紙單串79元，平均每包不到10元。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」自即日起至9月30日再推出多款限量優惠組合，最高單組現省270元。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」自即日起至9月30日再推出多款限量優惠組合，最高單組現省270元。圖／7-ELEVEN提供

珍珠奶茶 省錢 衛生紙

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