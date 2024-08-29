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續住99元！墾丁凱撒「好9隱藏版」 優惠加碼至明年2月

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
凡當月壽星持身份證件預訂逸享凱撒住房專案，9月入住兩晚現折9,999元、10月入住兩晚現折10,000元，越晚生日折扣越多。圖/墾丁凱撒提供
凡當月壽星持身份證件預訂逸享凱撒住房專案，9月入住兩晚現折9,999元、10月入住兩晚現折10,000元，越晚生日折扣越多。圖/墾丁凱撒提供

迎接9月購物節，墾丁凱撒大飯店即日起至2024年9月10日推出「閃9購物節」限時優惠，祭出三種超值商品，包含以日期為房價、越早訂越划算的「好9隱藏版」，池畔花園客房「續住99」超狂銅板價，以及開賣到明年初的「早鳥99」、每人每晚最低1,150元起。此外，官網訂房加購高鐵車票再享75折起優惠，可搭配飯店左營高鐵免費來回接駁服務。

墾丁凱撒「閃9購物節」瞄準秋冬出遊商機，優惠之一為日期是房價結尾的「好9隱藏版」，專案加碼再享2至4人入住加人不加價。以9月2日四人入住景觀客房不含早為例，每晚專案房價4,902元。

深受親子家庭客喜愛的池畔花園客房，則主打第二晚「續住99元」銅板優惠，專案內含雙人發現西餐廳自助早餐及自助晚餐，二泊三食平均每晚6,650元起，加碼再贈DIY或季節遊程體驗乙次。

針對下半年秋冬出遊則推出「早鳥99」暖身優惠，雙人入住雅緻客房不含早、每房每晚最低2,299元起，優惠加碼開放到明年2月份訂房。

若想趁9月生日來場特別的旅行，墾丁凱撒另有「逸享凱撒壽星住房優惠」，凡當月壽星持身份證件預訂此專案，9月入住兩晚現折9,999元、10月入住兩晚現折10,000元、11月入住兩晚現折11,000元。以此類推，越晚生日折扣越多。專案入住除享發現西餐廳自助晚餐及翌日早餐外，再贈季節野餐籃、雙人30分鐘SPA舒緩療程及當季主題活動體驗乙次。

墾丁凱撒針對秋冬出遊則推出「早鳥99」優惠，雙人入住雅緻客房不含早、每房每晚最低2,299元起，優惠更加碼開放到明年2月份訂房。圖/墾丁凱撒提供
墾丁凱撒針對秋冬出遊則推出「早鳥99」優惠，雙人入住雅緻客房不含早、每房每晚最低2,299元起，優惠更加碼開放到明年2月份訂房。圖/墾丁凱撒提供

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