聽新聞
test
0:00 / 0:00
續住99元！墾丁凱撒「好9隱藏版」 優惠加碼至明年2月
迎接9月購物節，墾丁凱撒大飯店即日起至2024年9月10日推出「閃9購物節」限時優惠，祭出三種超值商品，包含以日期為房價、越早訂越划算的「好9隱藏版」，池畔花園客房「續住99」超狂銅板價，以及開賣到明年初的「早鳥99」、每人每晚最低1,150元起。此外，官網訂房加購高鐵車票再享75折起優惠，可搭配飯店左營高鐵免費來回接駁服務。
墾丁凱撒「閃9購物節」瞄準秋冬出遊商機，優惠之一為日期是房價結尾的「好9隱藏版」，專案加碼再享2至4人入住加人不加價。以9月2日四人入住景觀客房不含早為例，每晚專案房價4,902元。
深受親子家庭客喜愛的池畔花園客房，則主打第二晚「續住99元」銅板優惠，專案內含雙人發現西餐廳自助早餐及自助晚餐，二泊三食平均每晚6,650元起，加碼再贈DIY或季節遊程體驗乙次。
針對下半年秋冬出遊則推出「早鳥99」暖身優惠，雙人入住雅緻客房不含早、每房每晚最低2,299元起，優惠加碼開放到明年2月份訂房。
若想趁9月生日來場特別的旅行，墾丁凱撒另有「逸享凱撒壽星住房優惠」，凡當月壽星持身份證件預訂此專案，9月入住兩晚現折9,999元、10月入住兩晚現折10,000元、11月入住兩晚現折11,000元。以此類推，越晚生日折扣越多。專案入住除享發現西餐廳自助晚餐及翌日早餐外，再贈季節野餐籃、雙人30分鐘SPA舒緩療程及當季主題活動體驗乙次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言