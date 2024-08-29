台灣米其林商圈集中這1區！「台南」連3年掛零引正負熱議

2024年米其林星級餐廳名單揭曉！本次獲得星級評等的餐廳共49間，其中包含了10間餐廳新進餐廳，以餐廳所在的區域來分，台北市中山區就佔了16間入榜居冠，但享有美食之都盛名的台南，今年再度無緣上榜，成了熱門關鍵字中網友特別討論的縣市。

台灣米其林商圈坐落「中山區」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，在區域分布上，中山區以16間餐廳勝出，主要因為中山區涵蓋範圍廣，中山北路一帶較多觀光客，高端餐飲業發展得早，還有晶華飯店等星級酒店，讓高價餐廳有行也有市。而新興的大直商圈更是近年米其林的熱門商圈，今年仍有5家入榜，都分佈在樂群二路、樂群三路，也是受到周邊大直豪宅住戶及內科高階豪客的消費支撐，讓有理想的餐飲業者，頗有開店信心。

張旭嵐指出，近年無菜單料理盛行，消費者也越來越能接受高客單價的套餐，不少餐飲業也大膽規劃餐廳在較特殊的地標或景觀，採用高級裝潢，提高食材的品質，提供五感享受，而台北市來說，多數的餐廳還是集中在鬧區商圈，包括東區商圈、信義安和商圈，較能符合商業效益，當然租金也不低，不少客單價要三千元起跳，因此也讓米其林餐廳與高價畫上等號。

「台南」連3年無米其林摘星餐廳進熱門關鍵字

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近三日內（2024/08/26-2024/08/28）關於「2024台灣米其林」可以看到本次首度摘星的新餐廳入列，例如MINIMAL、L'Atelier par Yao、Sens；還有連續7年奪下米其林三星的頤宮也備受關注。另外，全台有台北、台中、台南和高雄4座城市納入評選範圍，除台北外，台中為第二名有8家星級餐廳入榜，高雄則有3家星級餐廳及1家綠星餐廳，但身為美食之都的「台南」依舊沒有破蛋，也成為熱門關鍵字。

對於台南連續三年掛零，在地人社團「台南式」網友紛紛留言，「台南需要用這種東西來證明自己嗎？」「台南遍地都是米其林，看身材就知道，不在乎這個啦」、「台南：星星吃的是服務，我們是吃食物」、「環境和衛生要兼顧阿！」「都說是星級餐廳了，但是每個台南人心中的星級好吃美食，都是騎車可到的街邊小店，路邊小吃啊。」「餐廳不能常常去，小吃可以每天換不同口味吃，所以台南不需要米其林的星級認證」。

PTT網友則嘲諷，「本來就南部水準」、「台南人又在自high了，本來就沒多好吃」、「台南美食之都早就不需要證明自己了」、「米其零美食」、「主要是衛生不太好」、「摘星只會讓排隊人愈多，當地人更難吃到，物價變更貴。我台南人支持不要摘星，拜託米其林不要來台南！」

七期高消費外擴 西屯區稱霸中南部

此外，台中共有8家星級餐廳入榜，以台中市西屯區表現最亮眼，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，西屯區在中南部都會的米其林摘星榜中出類拔萃，主要是西屯區坐擁消費力強勁的七期市政中心，高端商務客與在地豪宅客的商機穩定，加上七期近年的房價漲勢凌厲，周邊的十二期、單元二、單元一也受到帶動，使高消費族群向外擴張，促使西屯區的米其林星級餐廳持續增加。

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