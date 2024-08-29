威士忌新體驗！金獎導演楊雅喆詮釋百齡罈的百種喝法

金獎導演楊雅喆首度自導自演，攜手榮獲各大國際烈酒競賽連續13年金獎殊榮肯定的蘇格蘭威士忌品牌百齡罈，推出以「百齡罈 極炙百味」為主題，別具風格的社群影音，展現出百齡罈17年的風味特色及百搭特性。

在這部影片的拍攝現場，楊雅喆導演用他特有的敏銳和對細節的關注，捕捉到每一個動人的瞬間。他表示：「百齡罈是在燒烤趴踢裡的導演，導演則是片場裡的百齡罈。這次合作讓我有機會不僅挑戰自我，也能向觀眾展示威士忌搭餐的多樣性。威士忌不僅僅是烈酒，它是一種生活方式的象徵，更是讓全熟、七分熟、半生不熟的朋友跨越社群界線的重要催化劑。」

百齡罈17年蘇格蘭威士忌以其深具層次的風味和獨特的多樣性廣受讚譽。其飽滿的酒體與清新味道使得它能夠輕鬆融入不同的文化和生活背景中，無論是獨自一人靜享，還是在朋友聚會中分享，均帶來獨特的品味享受。

此次合作影音推出，不僅是對楊雅喆導演創意才能的展現，也期盼掀起一場新的品味浪潮，為觀眾帶來一段與眾不同的感官體驗。無論是情感細膩的I人，還是社交能量滿點的E人，都能因為百齡罈的百種喝法，而滿足不同人格特質的百種時刻。

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