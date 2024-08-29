快訊

日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

台股修正跌168點收22,201點 台積電下挫21元收943元

12縣市大雨特報「恐一路下到晚上」 防雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威士忌新體驗！金獎導演楊雅喆詮釋百齡罈的百種喝法

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金獎導演楊雅喆首度自導自演，攜手金獎百齡罈威士忌引領炭火料理品飲浪潮。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金獎導演楊雅喆首度自導自演，攜手金獎百齡罈威士忌引領炭火料理品飲浪潮。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金獎導演楊雅喆首度自導自演，攜手榮獲各大國際烈酒競賽連續13年金獎殊榮肯定的蘇格蘭威士忌品牌百齡罈，推出以「百齡罈 極炙百味」為主題，別具風格的社群影音，展現出百齡罈17年的風味特色及百搭特性。

在這部影片的拍攝現場，楊雅喆導演用他特有的敏銳和對細節的關注，捕捉到每一個動人的瞬間。他表示：「百齡罈是在燒烤趴踢裡的導演，導演則是片場裡的百齡罈。這次合作讓我有機會不僅挑戰自我，也能向觀眾展示威士忌搭餐的多樣性。威士忌不僅僅是烈酒，它是一種生活方式的象徵，更是讓全熟、七分熟、半生不熟的朋友跨越社群界線的重要催化劑。」

百齡罈17年蘇格蘭威士忌以其深具層次的風味和獨特的多樣性廣受讚譽。其飽滿的酒體與清新味道使得它能夠輕鬆融入不同的文化和生活背景中，無論是獨自一人靜享，還是在朋友聚會中分享，均帶來獨特的品味享受。

此次合作影音推出，不僅是對楊雅喆導演創意才能的展現，也期盼掀起一場新的品味浪潮，為觀眾帶來一段與眾不同的感官體驗。無論是情感細膩的I人，還是社交能量滿點的E人，都能因為百齡罈的百種喝法，而滿足不同人格特質的百種時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百齡罈17年蘇格蘭威士忌以其深具層次的風味和獨特的多樣性廣受讚譽。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈17年蘇格蘭威士忌以其深具層次的風味和獨特的多樣性廣受讚譽。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《破浪男女》演員上演MBTI人格魅力 探索百齡罈的百搭多元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《破浪男女》演員上演MBTI人格魅力 探索百齡罈的百搭多元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈偕手金獎導演楊雅喆，以極炙炭火料理，打造極致百搭風味。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈偕手金獎導演楊雅喆，以極炙炭火料理，打造極致百搭風味。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

朋友 社群 蘇格蘭

延伸閱讀

「媽媽咪呀！」暌違6年來台演出 彩排曝光導演揭不同處

驚艷威士忌教父！黑松攜手金酒 打造單一批次桶陳高粱

前所未有的深夜品酩會！跟著「西班牙夫人」探索格蘭多納的神秘傳說

JK羅琳質疑「拳后」林郁婷性別 金馬名導嗆：好瘋狂

相關新聞

2025年志玲姊姊「溫柔而堅定」慈善年曆登場！momo購物網預購獨家送「摺疊環保餐具組」

志玲姊姊慈善年曆再度登場，呼應今年世界各地發生了一些災難事件，許多人因此感到沮喪傷心，今年年曆以「溫柔而堅定」為企劃主題...

嘉義東石牡蠣迎中秋熱銷 碩大肥美每台斤售價逐漸上升

嘉義縣是全台最大牡蠣產地，中秋節將至需求量逐漸增加，帶殼牡蠣產地價每台斤約70元，隨市場行情可能再上漲。縣府今年力推生產...

省錢4大攻略！7-ELEVEN限時推超值搭餐組合最低39元起　限時3天多款商品買1送1

物價上漲生活開銷大，每到月底荷包總是吃緊，7-ELEVEN幫全民整理超值限時省錢攻略，從食品到用品一網打盡，尤其針對三餐...

續住99元！墾丁凱撒「好9隱藏版」 優惠加碼至明年2月

迎接9月購物節，墾丁凱撒大飯店即日起至2024年9月10日推出「閃9購物節」限時優惠，祭出三種超值商品，包含以日期為房價...

威士忌新體驗！金獎導演楊雅喆詮釋百齡罈的百種喝法

金獎導演楊雅喆首度自導自演，攜手榮獲各大國際烈酒競賽連續13年金獎殊榮肯定的蘇格蘭威士忌品牌百齡罈，推出以「百齡罈 極炙...

彰化50家銷魂爌肉飯大集合！要Q要肥任你選還可集章摸彩

彰化爌肉飯遠近馳名，彰化縣政府在睽違13年後，再度舉辦「彰化爌肉飯節」，經推薦全縣153家爌肉飯業者，共招募50家參與。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。