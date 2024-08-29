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明開學日！Uber Eats返校大作戰開學用品7折起 橋村炸雞買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats「返校581」專區指定美食享買1送1療癒壞心情。圖／Uber Eats提供
Uber Eats「返校581」專區指定美食享買1送1療癒壞心情。圖／Uber Eats提供

明天就是開學日了，還有半個月才開學的大學生，也差不多要準備打理返校用品收收心，Uber Eats從外宿返校用品到開學美食特別推出2大優惠專區，全方位支援開學季。即日起至9月5日，「開學必備商品7折起」專區精選多款網友熱議外宿返校必備用品7折起。即日起至9月10日，Uber Eats「返校581」專區多款吃了好心情的美食指定品項享買1送1優惠，幫大家輕鬆準備開學返校之餘還能再省荷包。

Uber Eats上的「乾淨清爽洗澎澎」及「衣物香噴噴上學去」專區，由商家合作夥伴們提供多款洗沐浴、洗衣用品，在Uber Eats都能一鍵買到。此外，上學期間，衛生紙、濕紙巾等個人衛生用品消耗總是特別快，Uber Eats上的「貼身小物一起加入購物車」專區也有商家合作夥伴們提供多款大份量品項，包括「康乃馨double care抗菌濕巾」、「春風Hello Kitty袖珍包面紙 」、「得意3層抽取式衛生紙100抽」，讓大家用7折就能輕鬆囤貨。

Uber Eats也攜手橋村炸雞、大阪王將、五花馬水餃館、EVERYDAY CAFE、神雞妙蒜蒜味鹽酥雞、樂漢堡美式餐廳、Tino's Pizza 堤諾義式比薩等多家商家合作夥伴推出「返校581」專區，即日起至9月10日，橋村炸雞的「點心盒C」、神雞妙蒜蒜味鹽酥雞的「大份鹽酥雞」等多款分食商品，以及多款各國美食也享有指定品項買1送1優惠。Uber One會員再享加碼優惠，只要輸入優惠序號「開學補給」，單筆訂單金額滿399元可享1次8.5折優惠（單筆最高折抵70元）。

Uber Eats攜手家樂福等商家合作夥伴祭出「開學必備商品7折起」專區。圖／Uber Eats提供
Uber Eats攜手家樂福等商家合作夥伴祭出「開學必備商品7折起」專區。圖／Uber Eats提供

Uber 衛生紙 返校

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