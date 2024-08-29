許光漢陪你喝飲料！清心「正港分局」聯名杯　再抽禮包

許太太們注意了！由許光漢、王淨等人領銜主演的台灣影集「正港分局」，以犯罪喜劇風格為題材，人氣持續居高不下。連鎖手搖飲「清心福全」本次也與正港分局合作，推出限量聯名紙杯，共有兩種不同款式，讓許光漢可以陪著許太太們一起享受飲料時光。參與活動，還有機會獲得週邊禮包、簽名海報等不同獎項。

由「關於我和鬼變成家人的那件事」衍生而出的「正港分局」，自播出後就榮登Netflix排行榜第一。清心福全本次推出的「正港分局聯名紙杯」，共計有兩種不同款式。正面均有著許光漢、王淨等主要演員現身，適合劇迷與粉絲們收藏。杯身則分別印有「明『茶』秋毫」以及「『茶』科打『混』」兩種版本，均採限量供應。