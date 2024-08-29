這網站違規賣知名日藥 食藥署：最重關7年、罰5000萬

不少民眾到日本旅遊，一定會到藥妝店逛逛，不過食藥署今天一口氣公布，IP在日本的境外網站「KUWA免稅店」4項違規，都不屬我國核准的藥品，且名稱不乏民眾熟悉品項，包括「EVE」和「大正製藥」等，食藥署提醒，這些屬於非法藥品商品，如在海關被查獲，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

食藥署「食藥膨風廣告專區」今天公布，網站「KUWA免稅店」，販售的「田邊三菱製藥克里美淨 336粒錠狀500mg速崩錠」、「エスエス製藥EVE藍色QUICK イブクイック頭痛藥」、「大正製藥百保能綜合感冒藥錠狀130／210錠」和「日本皇漢堂LOXONIN強效退燒生理止痛藥」，經查案內產品外包裝無中文標示及許可證字號，非屬我國核准的藥品。

食藥署副署長王德原表示，案內產品外包裝無中文標示及許可證字號，非屬我國核准藥品，如果販售未經核准製造或輸入藥品，涉違反藥事法第83條有關偽禁藥的規定，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

王德原說，民眾如果透過這些網站國外訂購，且業者已經下單、出貨，通關過程如果在海關被查獲，郵包中有藥品，可能違反藥事法22條未經許可輸入，並以同法83條移送法辦，境外網站販售這些商品其實都是違法的，但如果本身不是在國內架設的網站，現行法規無法處理，所以先透過這樣公告的形式，讓民眾知道這些東西有問題、避免到這邊購買。