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明天開賣！「世界最美新月羊角麵包」快閃台北喜來登

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
BAKERY HEIDI將帶來人氣品項「鹽奶油捲」。圖/台北喜來登提供
BAKERY HEIDI將帶來人氣品項「鹽奶油捲」。圖/台北喜來登提供

有「世界最美新月羊角麵包」之稱的「BAKERY HEIDI」抵台快閃，明（8/30）起至10月31日，將於台北喜來登The Deli與大廳酒吧帶來開店即秒殺、單日賣破500個的人氣冠軍「新月羊角」、「鹽奶油捲」、「螺旋酥捲」、「可頌」等15款超夯美味，還有主廚宮下真彥為台灣獨家設計的「玄米麵包」和「蜂蜜無花果乳酪麵包」。售價89元至199元不等。

來自東京的「BAKERY HEIDI」以「世界最美新月羊角」在當地爆紅，主廚宮下真彥於東京製菓專門學校畢業，曾在日本名店進修烘焙後，便承接家業，至今已二十餘年。BAKERY HEIDI獲日美食評分網Tabelog以3.49分的高評價、近乎是全日本最高分前3%的店舖，以「月銷售額突破2,000萬日圓」的驚人成績成為話題焦點，其中店內人氣的雙羊麵包—新月羊角與鹽奶油捲，常常在出爐10分鐘內一掃而空。

「新月羊角」於8年前由宮下主廚研發，以中歐傳統基夫利麵包Kiflice為啟發，因外型如月牙Crescent、在古時是獻給月亮女神的貢品，在Heidi稱作新月羊角。主廚為優化小麥香與解決麵糰老化問題，在經歷多次的挑戰後，最終以北海道小麥粉搭配以日產老窖機培育的珍貴魯邦液種，因其富含乳酸菌讓麵糰擁有出眾的柔軟度與延展性，經過72小時在-3℃至4℃的低溫熟成軟化，並將麵糰桿至低於1mm極薄狀態下，再纏捲超過26層整形。新月羊角僅以義大利橄欖油與法國天然灰海鹽調味，宛如山羊角般的尖錐造型，頂端酥脆如餅乾、底端則如麻糬般彈軟有嚼勁，成為開店即秒殺的超人氣冠軍商品。

另一款「鹽奶油捲」，蓬鬆微彎的造型如綿羊角般療癒可愛，是一款結合酥脆、濃香與軟彈三種絕妙口感的人氣商品。BAKERY HEIDI獨家創作的「螺旋酥捲」，靈感源自於義大利經典甜點Cannoli，不同於一般丹麥捲，主廚使用魯邦酵母液種製作讓麵包增加麥香的同時麵包體更加保水有彈性，以超過16層疊的可頌麵糰外層撒上糖粒低溫烘烤一夜，讓酥捲表面焦糖化，長時間仍保有酥脆口感，有開心果與巧克力兩種風味供選擇。

此外，也可嘗到其他店內人氣品項如：經典可頌、燻鮭魚貝果、鳳梨椰子乳酪貝果、低溫熟成法棍、紅豆奶油夾心長棍、羅勒番茄開放式麵包等。

宮下主廚來台，也特地研發兩款限定麵包：以台灣特產龍眼蜜揉入酸甜無花果乾與乳酪起司完美搭配的「蜂蜜無花果乳酪麵包」，以及以人氣亞軍的「玄米吐司」為基礎研發，將日產玄米粉加入台灣熟糙米揉製，富含膳食纖維、維生素等，還能有效維持腸胃的健康。

活動期間大廳酒吧同步推出「HEIDI經典三明治組」，酥脆玄米吐司夾入香烤牛肉片並搭配烤蔬菜沙拉與季節飲品，套餐每份980元+10%。

BAKERY HEIDI快閃活動

時間：8月30日至10月31日

內容：15款BAKERY HEIDI人氣麵包於1F The Deli販售，每款售價89元至199元

加映：大廳酒吧同步推出「HEIDI經典三明治組」每份980元+10%

地點：台北市忠孝東路一段12號1F The Deli

電話：02-2321-1818

官網：www.sheratongrandtaipei.com

東京人氣麵包店BAKERY HEIDI快閃登台，「最美新月羊角麵包」明天開賣。圖/台北喜來登提供
東京人氣麵包店BAKERY HEIDI快閃登台，「最美新月羊角麵包」明天開賣。圖/台北喜來登提供
台北喜來登邀請東京人氣麵包店BAKERY HEIDI主廚宮下真彥抵台客座。圖/台北喜來登提供
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義大利 麵包

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