聽新聞
test
0:00 / 0:00
貝克漢BOSS廣告首曝光 帥氣演繹職場菁英西裝典範
傳奇英國足球明星暨時尚偶像大衛貝克漢（David Beckham）今年稍早曾宣布將與德國品牌BOSS展開合作，除了將拍攝形象廣告，也將操刀設計，讓許多認同他紳裝品味的男士相當期待。首波合作的BOSS最新2024秋冬廣告企劃日前曝光，親身演繹BOSS標誌性的西裝。一同出鏡的還有韓國演員李鍾碩、巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、以及奈及利亞創作歌手Burna Boy。
本季BOSS男裝系列以煥新的強烈現代感廓形重塑經典西裝，強調肩部線條並搭配領帶，重新定義職場著裝風格。在BOSS頂級系列中，兩個主要的男裝造型採用獨特的BisonTex面料製成，是一種由犛牛毛和喀什米爾混紡而成的面料，呈現出獨特的沙灰褐色調。女裝則以創新的剪裁和尺寸比例重新詮釋套裝，以豐富的質感和誇張肩線輪廓，增添奢華風格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言