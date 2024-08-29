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貝克漢BOSS廣告首曝光 帥氣演繹職場菁英西裝典範

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
貝克漢演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供
貝克漢演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供

傳奇英國足球明星暨時尚偶像大衛貝克漢（David Beckham）今年稍早曾宣布將與德國品牌BOSS展開合作，除了將拍攝形象廣告，也將操刀設計，讓許多認同他紳裝品味的男士相當期待。首波合作的BOSS最新2024秋冬廣告企劃日前曝光，親身演繹BOSS標誌性的西裝。一同出鏡的還有韓國演員李鍾碩、巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、以及奈及利亞創作歌手Burna Boy。

本季BOSS男裝系列以煥新的強烈現代感廓形重塑經典西裝，強調肩部線條並搭配領帶，重新定義職場著裝風格。在BOSS頂級系列中，兩個主要的男裝造型採用獨特的BisonTex面料製成，是一種由犛牛毛和喀什米爾混紡而成的面料，呈現出獨特的沙灰褐色調。女裝則以創新的剪裁和尺寸比例重新詮釋套裝，以豐富的質感和誇張肩線輪廓，增添奢華風格。

吉賽兒邦臣演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供
吉賽兒邦臣演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供
李鐘碩演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供
李鐘碩演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供
貝克漢演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供
貝克漢演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供
Naomi Campbell演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供
Naomi Campbell演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供

廣告 標誌 西裝

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