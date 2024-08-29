巴黎改變了梵谷 轉型作「停泊船隻」拍賣估9億可望破紀錄

「梵谷：尋光之路」特展24日於富邦美術館盛大開展。佳士得也宣布，9月底將在佳士得位於香港中環的全新亞太區總部開幕拍賣中，拍賣梵谷畫作「停泊的船隻」。此畫估價港幣2.3億至3.8億港元(台幣9.4億 - 15.5億），可望刷新梵谷畫作的亞洲拍賣紀錄。此項紀錄目前由「靜物：花瓶與菖蘭」保持，2021年在香港蘇富比以7100萬港元成交。「停泊的船隻」和「靜物：花瓶與菖蘭」都是梵谷「巴黎時期」的畫作，標誌藝術家風格轉變的黃金年代。

梵谷是荷蘭人，他在荷蘭完成的畫作多半風格陰沉、充滿鄉土氣息。替他在巴黎賣畫的弟弟西奧認為這些畫和當時流行的印象派明亮風格迥異，建議他來巴黎感受新的風格。1886年，梵谷聽從弟弟的建議來到花都。

「停泊的船隻」創作於巴黎，梵谷在此度過的兩年正是他藝術生涯最關鍵的轉型時期。1887年，他來到巴黎西北部塞納河畔的新興市郊地區阿涅爾，創作一系列重要風景畫。阿涅爾吸引不少帆船愛好者，也是人們在夏日逃離巴黎喧囂暑氣的首選之地。梵谷在這裡將他在巴黎汲取的藝術養分融會貫通，形成了自己獨特的風格，成為現在大家所認識的梵谷。

在巴黎期間，梵谷創作了三組三聯畫，以三重奏形式展示畫作，運用尺寸相似的畫布和同樣的水平構圖，描繪塞納河畔風景如畫的小鎮。這三組三聯畫包括距離巴黎最近的工業區克利希、郊區阿涅爾，以及兩者之間翠綠的小島拉格蘭德賈特。「停泊的船隻」便是阿涅爾系列中的一幅，另外兩幅作品現時分別藏於蘇黎世美術館布爾勒收藏展覽館和牛津阿什莫林博物館。

「停泊的船隻」畫面充滿明亮的夏日光線，梵谷將印象派和點彩派色彩與構圖融為一體，直接回應大自然本身，捕捉轉瞬即逝的絢爛光彩。根據研究顯示，梵谷於 1887 年 5 月初開始在阿涅爾作畫。當時梵谷和弟弟西奧住在蒙馬特，離阿涅爾約5公里，梵谷步行速度很快，一個小時內就能帶著畫具到達目的地。

結束巴黎旅程後，梵谷來到普羅旺斯，發展出具有強烈色彩的豐富風格。研究者認為，是巴黎的人文薈萃和自然風光，激勵梵谷邁出決定性的一步。梵谷的好友伯納德( Emile Bernard)評論梵谷這一系列塞納河畫作時表示:「這是梵谷未來調色盤交響樂的前奏，此時的他正在嘗試屬於他的樂器。」