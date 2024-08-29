最有溫度的金融園區 中國信託當代繪畫獎作品進駐中信

為打造最有溫度的金融園區，中國信託商業銀行（中信銀行）攜手中國信託文教基金會（中信文教），將中信文教典藏的第二屆中國信託當代繪畫獎五件獲獎作品，陳列於南港中國信託金融園區。台灣當代繪畫創作進駐辦公及營業空間，讓員工及客戶辦公、洽公之餘，欣賞藝術零距離。透過徵件、展覽與典藏建構藝術生態鏈的中信當代繪畫獎，不僅在藝文圈創造好評與口碑，更獲文化部第16屆文馨獎肯定。

五件獲獎畫作包含以蝸牛殼及紅土為創作原料的「用蝸牛畫蝸牛」、以廢棄物意象探討面對死亡重生契機的「寶藏船II」、將傳統水墨融入當代語彙的「突圍」、透過聖經經典角色反思父權社會底下女性價值觀的「聖母與妓女」、以及再詮釋元代畫家倪瓚「一水兩岸」的「貳參老梗-蒼穹觀」。

第二屆中信當代繪畫獎共計吸引802件作品投件，投件數再創新高。17件獲獎與入選作品，獲邀於關渡美術館展出近三個月，吸引逾1萬2000人次觀賞。緊接在美術館展覽之後，中信銀行借展中信文教典藏的五件得獎作品，於中信金融園區長期展出，為獲獎作品打造曝光平台，持續與民眾互動連結、進而引發共鳴。

中國信託也邀請獲獎藝術家成為首批觀眾。藝術家洪瑄表示，企業展示與一般藝術展覽存在著微妙差異，在藝廊等「白盒子」空間展出時，作品周邊不會有桌椅、家具或多餘的物件；但在園區展出的作品，不同的牆面、場域，讓作品產生不同的化學變化，「感覺實際跟觀眾產生了連結。」

藝術家蕭珮宜表示，過往都是透過照片看見作品展出模樣，第一次親赴現場欣賞典藏作品展出，感到十分開心，「覺得作品與牆面、空間的整體色調都非常協調，感受到中國信託文教基金會真的很用心。」

中國信託除了以中信當代繪畫獎得獎創作妝點辦公空間，更連續兩年以得獎作品印製股東會年報封面，與所有股東分享當代藝術創作。2022年中國信託年報封面為藝術家蔡宜儒創作的「美好時光之無煙硝NO.19戰役」，作品以童趣圖像隱喻人們身處疫情時代的無常；2023年中國信託年報封面則是藝術家蕭珮宜創作的「寶藏船II」，作品描繪腐壞廢棄物建構餵養海洋生物的生態系統，探討生命的兩面性。紙上的「寶藏船II」以飽滿色彩為金融企業年報增添繽紛，實體作品上細緻的銀箔與絹印，則在中信金融園區辦公梯廳間熠熠生輝。