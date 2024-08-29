2024台灣卓越盃咖啡國際競標 冠軍花香驚豔評審

台灣咖啡產業策略聯盟今天表示，2024台灣首屆COE卓越盃咖啡國際競標結果出爐，共4支咖啡豆拿下「總統獎」殊榮，冠軍的水洗藝伎出自名陽園莊園，以清晰的茉莉花香驚豔評審。

「2024台灣首屆卓越盃咖啡國際競標頒獎典禮」今天在台北舉行，台灣咖啡產業策略聯盟發布結果指出，首開先例共計4支咖啡豆拿下超過90分的高分，奪得「總統獎」殊榮。

聯盟表示，第一名的水洗藝伎，出自名陽園莊園王政淵之手，以清晰的茉莉花香驚豔國際評審，獲得92.25高分肯定，創下台灣咖啡在國際競標賽事中的最高得分，其複雜的蜂蜜、花香、佛手柑、桃子、柳橙、紅茶、芒果特色表現出眾，讓國際評審留下深刻印象。

回顧過去3年，聯盟指出，其與「ACE卓越咖啡聯盟」合辦「PCA典藏台灣精品咖啡國際競標 」及2023年以示範競標資格舉辦「Best of Taiwan COE Pilot台灣卓越盃咖啡示範競標」，首次有3件咖啡豆拿下「總統獎」殊榮，最終總平均成交單價高達每公斤新台幣5293元（每磅75.54美元），刷新COE拍賣平台紀錄。

關於這次賽事的評審，聯盟表示，由國際評審與國家評審共計33名、來自10國，經歷3輪國家評選與3輪國際評選，長達8天、6輪評測賽程，共使用超過3000個咖啡評測杯評選，冠軍更是通過至少108次的杯測考驗，足以代表台灣登上世界黑金舞台的咖啡豆。

而排名前20名且得分超過87分的咖啡，將獲得卓越盃優勝頭銜，並將在10月3日登上國際競標舞台。

另外，今年也首次另頒發「ACE國家優勝」，在國際階段得分85分以上且未獲卓越盃優勝者，將獲得「ACE國家優勝」資格，也具有參與「ACE國家優勝拍賣」資格。

台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪表示，台灣咖啡的成本高昂，每一杯都蘊藏著台灣獨有的高山、海洋、氣候及人文地景故事，深信可成為最高品質咖啡。

聯盟補充，有著「咖啡界的奧斯卡」美名的「COE卓越盃咖啡國際競標」（Cup of Excellence）為精品咖啡界最具指標性的生豆評比賽事與競標活動，今年台灣正式成為少數具備舉辦COE卓越盃計畫資格的亞洲國家。