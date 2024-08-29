快訊

凌晨4時14分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

2024台灣卓越盃咖啡國際競標 冠軍花香驚豔評審

中央社／ 台北28日電

台灣咖啡產業策略聯盟今天表示，2024台灣首屆COE卓越盃咖啡國際競標結果出爐，共4支咖啡豆拿下「總統獎」殊榮，冠軍的水洗藝伎出自名陽園莊園，以清晰的茉莉花香驚豔評審。

「2024台灣首屆卓越盃咖啡國際競標頒獎典禮」今天在台北舉行，台灣咖啡產業策略聯盟發布結果指出，首開先例共計4支咖啡豆拿下超過90分的高分，奪得「總統獎」殊榮。

聯盟表示，第一名的水洗藝伎，出自名陽園莊園王政淵之手，以清晰的茉莉花香驚豔國際評審，獲得92.25高分肯定，創下台灣咖啡在國際競標賽事中的最高得分，其複雜的蜂蜜、花香、佛手柑、桃子、柳橙、紅茶、芒果特色表現出眾，讓國際評審留下深刻印象。

回顧過去3年，聯盟指出，其與「ACE卓越咖啡聯盟」合辦「PCA典藏台灣精品咖啡國際競標 」及2023年以示範競標資格舉辦「Best of Taiwan COE Pilot台灣卓越盃咖啡示範競標」，首次有3件咖啡豆拿下「總統獎」殊榮，最終總平均成交單價高達每公斤新台幣5293元（每磅75.54美元），刷新COE拍賣平台紀錄。

關於這次賽事的評審，聯盟表示，由國際評審與國家評審共計33名、來自10國，經歷3輪國家評選與3輪國際評選，長達8天、6輪評測賽程，共使用超過3000個咖啡評測杯評選，冠軍更是通過至少108次的杯測考驗，足以代表台灣登上世界黑金舞台的咖啡豆。

而排名前20名且得分超過87分的咖啡，將獲得卓越盃優勝頭銜，並將在10月3日登上國際競標舞台。

另外，今年也首次另頒發「ACE國家優勝」，在國際階段得分85分以上且未獲卓越盃優勝者，將獲得「ACE國家優勝」資格，也具有參與「ACE國家優勝拍賣」資格。

台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪表示，台灣咖啡的成本高昂，每一杯都蘊藏著台灣獨有的高山、海洋、氣候及人文地景故事，深信可成為最高品質咖啡。

聯盟補充，有著「咖啡界的奧斯卡」美名的「COE卓越盃咖啡國際競標」（Cup of Excellence）為精品咖啡界最具指標性的生豆評比賽事與競標活動，今年台灣正式成為少數具備舉辦COE卓越盃計畫資格的亞洲國家。

台幣 咖啡 舞台

延伸閱讀

金融市場波動 永豐期貨：善用微台指調節台股曝險

7-11一款飲品強勢回歸！優惠價倒數 愛好者嗨：已囤好幾杯

郭富城32年前咖啡廣告 「正妹女主角」正是凍齡女神李維維

全球即溶咖啡熱 羅布斯塔咖啡豆價格創半世紀高點

相關新聞

「沒人願接擔子」88歲阿嬤老了！彰化名店「阿嬤的孫女古早味冰」9月停業

彰化市民生路「阿嬤的孫女古早味冰」開了將近50年，盛著杏仁、紫蘇梅的脆冰滋味，也盛著許多人共同的回憶。不過，「孫女蓉蓉」...

巴黎改變了梵谷 轉型作「停泊船隻」拍賣估9億可望破紀錄

「梵谷：尋光之路」特展24日於富邦美術館盛大開展。佳士得也宣布，9月底將在佳士得位於香港中環的全新亞太區總部開幕拍賣中，...

最有溫度的金融園區 中國信託當代繪畫獎作品進駐中信

為打造最有溫度的金融園區，中國信託商業銀行（中信銀行）攜手中國信託文教基金會（中信文教），將中信文教典藏的第二屆中國信託...

完美證件照不求人！LINE個人檔案工作室新增「AI證件照」功能

迎接開學、開工，申辦各種新證件最需要的就是一張美美的證件照，出門拍張韓系證件照再加上妝髮時間，耗時又耗力，現在LINE幫...

影／長榮航空全新Hello Kitty彩繪機 閨蜜機首航芝加哥

長榮航空今年與三麗鷗公司合作，再度推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，今天（28日）率先亮相首架「閨蜜機」，並且...

竟然有「底片相機」！7-ELEVEN第二波「星宇航空×史努比聯名」精品活動　「行李安全束帶、公仔行李秤」陪你去旅行

最萌機長史努比又來囉！7-ELEVEN自9月4日下午3點起全台超過7,000家門市推出第二波「星宇航空×史努比聯名」精品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。