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完美證件照不求人！LINE個人檔案工作室新增「AI證件照」功能

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE個人檔案工作室近期推出新功能「AI證件照」。圖／LINE提供
LINE個人檔案工作室近期推出新功能「AI證件照」。圖／LINE提供

迎接開學、開工，申辦各種新證件最需要的就是一張美美的證件照，出門拍張韓系證件照再加上妝髮時間，耗時又耗力，現在LINE幫你想好了新解法。LINE個人檔案工作室近期推出新功能「AI證件照」，讓你能輕鬆獲得有如棚拍的美美證件照，但要注意，雖然生成的圖片接近真實證件照效果，但並不適合用於身分證、護照等正式證件申請喔。

想要使用「AI證件照」創建人像圖片，先確定LINE版本在LINE v14.13.0以上

Step 1：在「個人檔案」中點選「個人檔案工作室」。

Step 2：點選「AI證件照」。

Step 3：會先進入說明頁面，點選下方「建立圖片」。

Step 4：初次使用，須先同意服務條款，並上傳8～12張個人臉部清晰之照片以進行製作。

Step 5：上傳照片完畢後，請選擇對應性別。

Step 6：選擇「圖片方案」，並使用LINE代幣支付方案費用。

目前提供2種不同方案，時間不急可以慢慢等的人，可以選擇「標準」方案，會在24小時生成60張AI人像圖片，需使用170枚LINE代幣；如果想要立刻得到照片，則可以選擇「進階」方案，會在幾分鐘內就幫你生成好20張AI人像圖片，且要使用280枚LINE代幣。

支付代幣後，系統就會開始生成圖片，使用者可由「LINE個人檔案工作室」官方帳號，或是進入個人檔案工作室後點選右上角「人像」圖示查看進度，當圖片完成時，系統也會自動發出通知，接著就可以從生成的結果中選擇喜歡的風格設定為個人圖片了。若是設定AI照為個人圖片，系統也會於右下角顯示專屬標章。

系統會依照方案生成20～60張圖片供選擇。圖／LINE提供
系統會依照方案生成20～60張圖片供選擇。圖／LINE提供
過程中可以隨時查看進度。圖／LINE提供
過程中可以隨時查看進度。圖／LINE提供
在「個人檔案」中點選「個人檔案工作室」即可進入此功能。圖／LINE提供
在「個人檔案」中點選「個人檔案工作室」即可進入此功能。圖／LINE提供
設定AI照為個人圖片，系統會於右下角顯示專屬標章。圖／LINE提供
設定AI照為個人圖片，系統會於右下角顯示專屬標章。圖／LINE提供
記得先準備好8～12張個人臉部清晰照來製作。圖／LINE提供
記得先準備好8～12張個人臉部清晰照來製作。圖／LINE提供
目前提供2種生成圖片的方案。圖／LINE提供
目前提供2種生成圖片的方案。圖／LINE提供

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