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影／長榮航空全新Hello Kitty彩繪機 閨蜜機首航芝加哥

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
「閨蜜機」今天首航，機場公司消防隊到場噴灑水門禮。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」今天首航，機場公司消防隊到場噴灑水門禮。記者黃仲明／攝影

長榮航空今年與三麗鷗公司合作，再度推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，今天（28日）率先亮相首架「閨蜜機」，並且執飛台北-芝加哥航線。長榮航空也在桃機第二航廈舉行首航儀式，長榮航空總經理孫嘉明、機場公司董事長楊偉甫以及台灣三麗鷗總經理李明勳共同主持啟動儀式，Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂也蒞臨現場為活動掀起高潮。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗公司於2005年首度合作推出第一代的彩繪機，在市場上引發熱烈討論，接下來分別在2011及2017年推出第二代和第三代的彩繪機都大受歡迎，並獲得美國Travel Weekly的「旅遊界大賞」以及美國專業旅遊雜誌Global Traveler『卓越原創服務大獎』的榮耀，肯定長榮航空獨具巧思的創新服務。

孫嘉明指出，今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機，今天首航的是由波音777-300ER塗裝而成的「閨蜜機」，機身上有大家最熟悉的超人氣Hello Kitty，以及深受年輕人喜愛的酷洛米和美樂蒂，陪伴旅客們一起飛往美國芝加哥。此次的設計理念就是希望廣泛定義「閨蜜」的親密情誼，邀請旅客與家人及親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界。

長榮航空Hello Kitty彩繪機航線，除了現行的「郊遊機」、「派對機」和「夢想機」，還有今天首航的「閨蜜機」，再加上年底即將登場2架全新的彩繪機，屆時將有6架彩繪機同時上線，「閨蜜機」派飛芝加哥，「郊遊機」飛航克拉克、「派對機」及「夢想機」交替飛航峇里島和宿霧。

上述航線，不論是否由彩繪機飛航，每日皆提供三麗鷗主題式服務，機艙內除了繽紛浪漫的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，還有超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒，活潑大方的三麗鷗明星家族成員將陪伴旅客在城市漫遊、開心拍美照、享受異國下午茶約會，一起翱翔在粉紅繽紛的夢幻世界，為旅程增添最美好的印記。

「閨蜜機」首航儀式。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」首航儀式。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」首航啟動儀式。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」首航啟動儀式。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」首航儀式上，長榮航空總經理孫嘉明進行有獎徵答，送出禮物給旅客。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」首航儀式上，長榮航空總經理孫嘉明進行有獎徵答，送出禮物給旅客。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」今天首航。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」今天首航。記者黃仲明／攝影
長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機。此次的設計理念就是希望廣泛定義「閨蜜」的親密情誼，邀請旅客與家人及親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界。記者黃仲明／攝影
長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機。此次的設計理念就是希望廣泛定義「閨蜜」的親密情誼，邀請旅客與家人及親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」機艙內的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，都以Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂為主題設計。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」機艙內的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，都以Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂為主題設計。記者黃仲明／攝影
Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂蒞臨現場表演，為活動掀起高潮。記者黃仲明／攝影
Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂蒞臨現場表演，為活動掀起高潮。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」內超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒。記者黃仲明／攝影
「閨蜜機」內超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒。記者黃仲明／攝影

Hello Kitty 彩繪 長榮

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