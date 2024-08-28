影／長榮航空全新Hello Kitty彩繪機 閨蜜機首航芝加哥

長榮航空今年與三麗鷗公司合作，再度推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，今天（28日）率先亮相首架「閨蜜機」，並且執飛台北-芝加哥航線。長榮航空也在桃機第二航廈舉行首航儀式，長榮航空總經理孫嘉明、機場公司董事長楊偉甫以及台灣三麗鷗總經理李明勳共同主持啟動儀式，Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂也蒞臨現場為活動掀起高潮。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗公司於2005年首度合作推出第一代的彩繪機，在市場上引發熱烈討論，接下來分別在2011及2017年推出第二代和第三代的彩繪機都大受歡迎，並獲得美國Travel Weekly的「旅遊界大賞」以及美國專業旅遊雜誌Global Traveler『卓越原創服務大獎』的榮耀，肯定長榮航空獨具巧思的創新服務。

孫嘉明指出，今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機，今天首航的是由波音777-300ER塗裝而成的「閨蜜機」，機身上有大家最熟悉的超人氣Hello Kitty，以及深受年輕人喜愛的酷洛米和美樂蒂，陪伴旅客們一起飛往美國芝加哥。此次的設計理念就是希望廣泛定義「閨蜜」的親密情誼，邀請旅客與家人及親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界。

長榮航空Hello Kitty彩繪機航線，除了現行的「郊遊機」、「派對機」和「夢想機」，還有今天首航的「閨蜜機」，再加上年底即將登場2架全新的彩繪機，屆時將有6架彩繪機同時上線，「閨蜜機」派飛芝加哥，「郊遊機」飛航克拉克、「派對機」及「夢想機」交替飛航峇里島和宿霧。