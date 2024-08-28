竟然有「底片相機」！7-ELEVEN第二波「星宇航空×史努比聯名」精品活動　「行李安全束帶、公仔行李秤」陪你去旅行

最萌機長史努比又來囉！7-ELEVEN自9月4日下午3點起全台超過7,000家門市推出第二波「星宇航空×史努比聯名」精品活動，全新系列周邊開發超過40款單品，豐富居家生活到外出旅行的生活體驗，推薦TOP5必買爆品包含可自由穿搭的「升級版奶茶色28公分娃娃＋聯名外套」、立體圓弧造型的「公仔冷飲杯」、可愛大圖聯名的「陶瓷碗四入組」、療癒系立體造型的「磁吸充電盤」、懷舊復古風潮的「底片相機」，全系列限定限量販售、加價購299元起；同時，7-ELEVEN橫跨飲料、堡類、冷凍品、飯糰、丼飯等商品結構，推出6款星宇航空聯名美食，讓饕客就近享受精品等級飛機餐。

7-ELEVEN精品集點活動今年二月首度與航空界精品「星宇航空」強強聯手，推出逾30款限量星宇航空×史努比聯名周邊商品，一上市便引爆社群熱烈討論、狂吸粉絲到店搶購，最熱賣TOP3商品為Traveler’s Choice22吋行李箱、迴力小飛機4入組、EVO安全帽。

第二波「星宇航空×史努比聯名」精品活動全新開發「公仔冷飲杯」、復古「底片相機」之外，更強化居家與辦公周邊商品，包含「門簾（附桿） 」、「大毛毯」、「LED補光化妝鏡」、「陶瓷碗四入組」、「雙面涼被」、「磁吸充電盤」、「行動電源」、「計算機」等多款生活實用小物。另外推薦限量珍藏表情玩偶，分別有看前方、驚呆、森氣氣三種表情款式，每款都有45公分、18公分兩種尺寸選擇，款款經典可愛。

7-ELEVEN第二波「星宇航空×史努比聯名」精品活動門市快閃購自9月4日下午3點起至10月1日開跑，集點活動將於10月2日下午3點起至11月5日登場，要注意的是，如果限量商品已於快閃購售完，將不再上集點活動，鐵粉想收集就要動作快。

此外，7-ELEVEN自2020年起便與星宇航空從鮮食、聯名主題店、咖啡杯到全店集點合作無數，其中更長期開發多款結合世界各地飲食文化的「星級」超商料理，為許多航空迷日常輕鬆享受精品級飛機餐的便利服務平台。

為慶祝星宇航空開通香港航線，7-ELEVEN特別推出完美再現地道港味的立頓港式凍檸茶，同時，星宇航空耳熟能詳的餐飲合作品牌米其林一星推薦的「とり喜」分店：「台北鳥喜 produced by TORIKI」監製的「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、頂級燒肉品牌「胡同燒肉」聯名餐點「胡同炭火牛小排飯糰」、「胡同燒肉炭烤雞腿肉串」，還有深受年輕族群喜愛的「美式爆汁熱狗堡」，以及選用日本咖哩第一大品牌「HOUSE咖哩醬」與濃郁可口的培根白醬、搭配酥脆的厚切炸雞排的「雙醬雞排咖哩飯」，無需登機、就近到7-ELEVEN就可輕鬆享用。