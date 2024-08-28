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漢堡王「安格斯牛肉堡」第2顆半價 10塊雞塊現省50元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王限時推出「安格斯牛肉堡」第2顆半價。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出「安格斯牛肉堡」第2顆半價。圖／漢堡王提供

邁入8月底，連鎖速食「漢堡王」於8月30日起，限時推出「安格斯牛肉堡第2顆半價」限時優惠，另外「10塊雞塊」原價109元，限時優惠59元，讓小資族在月底也能輕鬆飽餐一頓。

漢堡王所推出的「安格斯牛肉堡」一直是人氣商品之一，標榜使用進口100%安格斯純牛肉排，經370度大火炙燒烹調，厚度為一般牛肉漢堡的3倍。8月30日至9月9日期間，點購「安格斯牛肉堡／安格斯厚切牛肉堡／花生安格斯牛肉堡」的其中2款，現享「第2顆半價」，原價290元，優惠價218元。（不限同口味）此外，8月30日至9月23日期間，漢堡王也推出「10塊雞塊59元」的限時優惠，現省50元。不僅適合作為上班族的下午茶，也適合學生點心、聚餐享用。

不僅是漢堡王優惠，麥當勞至9月17日期間，推出「夏季優惠券」，包括「美味多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」等不同系列方案。另外肯德基至9月17日期間，限時推出27種優惠方案，其中脆薯、4塊上校雞塊、鱈魚圈圈等5款點心，均享「買1送1」優惠，另有多款套餐組合優惠。

漢堡王「10塊雞塊」優惠價59元。圖／漢堡王提供
漢堡王「10塊雞塊」優惠價59元。圖／漢堡王提供

漢堡王 鱈魚 點心

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