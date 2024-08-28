漢堡王「安格斯牛肉堡」第2顆半價 10塊雞塊現省50元

笨鳥工作室推出的舞台劇作品「沒有人想交作業」，本週將迎來演出的最後一週，兩個月內由各路金鐘金馬男演員同台飆戲，透過爆笑台詞、誠懇表演與精湛演技，讓許多觀眾看得大呼過癮！而今年的演出陣容更加入了：陳漢典、竺定誼、蕭東意、黃建豪。過往活躍於影視、劇場圈的四名實力派演員，為今年的「沒有人想交作業」增添不同於以往熱鬧的氛圍。

2024-08-28 15:06