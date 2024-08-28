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4K投影機新選擇 三星The Premiere超短焦新機有AI加持 LG「小銀河」1.5公斤輕鬆手提

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機外觀設計簡約流線，搭配溫潤的色調，能輕鬆融入任何現代家居裝潢中，為生活空間增添一份獨特的藝術氣息。圖／三星提供
2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機外觀設計簡約流線，搭配溫潤的色調，能輕鬆融入任何現代家居裝潢中，為生活空間增添一份獨特的藝術氣息。圖／三星提供

滿足小宅也想要有大畫面影音享受，三星電子宣布推出全新2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，沿襲前一代米白色優雅設計，更搭載三星獨家AI技術，透過AI影像升頻、智慧抗噪技術，大幅提升畫面質感和音效品質，再加上更好用的「個人化情境模式」輕鬆改變居家氣氛，將家庭影院體驗推升至全新高度。

2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，僅需11公分的距離，即可投射出高達100吋，最大至130吋的震撼畫面，亮度較前代提升14%，且具備智慧縮放和移動畫面功能，無需調整位置即可確保畫面完美對齊。透過三星獨家4K AI影像升頻技術，無論是舊電影還是網路影片，都能呈現出更為清晰、細膩的畫面；只要開啟視覺強化功能，就能根據環境光線，自動調整對比度，確保畫面細節與色彩完美呈現。

在聲音方面，支援Dolby Atmos還原真實天空聲道，AI迴聲定位技術能即時分析空間環境，自動優化環境聲音的表現，而智慧抗噪模式，即便在嘈雜環境中也能清晰聽見對話。三星獨家魔術音效讓聲音跟隨畫面移動，搭配Music Frame美學風格音響，還可解鎖三星魔幻音場功能，營造出強大的環繞音效。

搭載全新Samsung Tizen作業系統，內建多款熱門影音串流服務，或透過Smart View、AirPlay 2無線投影。此外，今年亦支援Bixby中文語音，聲控即可輕鬆切換頻道、調整大小聲。

9月1日起至11月30日，台灣三星推出「全星全意 好禮相伴」明星商品專屬優惠，購買2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，即可獲得好禮即享券2.0 2,000元，購買指定電視、Soundbar線上登錄送旗艦好禮，全面升級居家影音體驗。

另外，LG近期則是正式在台推出CineBeam Q 小銀河4K微型投影機，機身不到1.5公斤卻擁有4K高畫質，搭載3道 RGB 鐳射，擁有154% DCI-P3 超廣色域呈現力，同時還支援HDR 10，內建LG webOS系統，支援人氣串流平台播放，亦支援Android和iOS雙系統的無線投影功能，及搭載HDMI（支援eARC）與USB Type-C的雙輸入規格。

復古金屬外盒的時尚設計，獨創360度的支架設計可輕鬆調整不同投影角度，也方便輕鬆手提移動，開機後可即時自動對焦並搭配最高15點梯形修正功能，3.2公尺距離即可投放大至120吋畫面。LG官方線上商城即日起推出「獨享電影派對組」，內含小銀河投影機、投影機保護殼及T90S耳機，只要39,900元就可入手。

2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，搭載三星獨家AI技術，透過AI影像升頻、智慧抗噪技術，大幅提升畫面質感和音效品質，將家庭影院體驗推升至全新高度。圖／三星提供
2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，搭載三星獨家AI技術，透過AI影像升頻、智慧抗噪技術，大幅提升畫面質感和音效品質，將家庭影院體驗推升至全新高度。圖／三星提供
LG CineBeam Q小銀河獨創360度的支架設計，實現躺著追劇的慵懶自由。圖／LG提供
LG CineBeam Q小銀河獨創360度的支架設計，實現躺著追劇的慵懶自由。圖／LG提供
個人化情境模式，不只派對時可創造熱鬧氣氛，平常也可以用來放鬆療癒。記者黃筱晴／攝影
個人化情境模式，不只派對時可創造熱鬧氣氛，平常也可以用來放鬆療癒。記者黃筱晴／攝影
LG CineBeam Q小銀河只要用65W輸出的行動電源就能隨時充電，戶外使用不受限。圖／LG提供
LG CineBeam Q小銀河只要用65W輸出的行動電源就能隨時充電，戶外使用不受限。圖／LG提供
LG CineBeam Q小銀河360度的支架設計，輕鬆手提移動。圖／LG提供
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透過SmartThings應用程式，用戶可輕鬆添加喜愛的照片、貼紙或塗鴉，將其投射於牆面上，隨心所欲地創造不同氛圍。記者黃筱晴／攝影
透過SmartThings應用程式，用戶可輕鬆添加喜愛的照片、貼紙或塗鴉，將其投射於牆面上，隨心所欲地創造不同氛圍。記者黃筱晴／攝影
2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機外觀設計簡約流線，搭配溫潤的色調，能輕鬆融入任何現代家居裝潢中，為生活空間增添一份獨特的藝術氣息。圖／三星提供
2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機外觀設計簡約流線，搭配溫潤的色調，能輕鬆融入任何現代家居裝潢中，為生活空間增添一份獨特的藝術氣息。圖／三星提供

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