4K投影機新選擇 三星The Premiere超短焦新機有AI加持 LG「小銀河」1.5公斤輕鬆手提

滿足小宅也想要有大畫面影音享受，三星電子宣布推出全新2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，沿襲前一代米白色優雅設計，更搭載三星獨家AI技術，透過AI影像升頻、智慧抗噪技術，大幅提升畫面質感和音效品質，再加上更好用的「個人化情境模式」輕鬆改變居家氣氛，將家庭影院體驗推升至全新高度。

2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，僅需11公分的距離，即可投射出高達100吋，最大至130吋的震撼畫面，亮度較前代提升14%，且具備智慧縮放和移動畫面功能，無需調整位置即可確保畫面完美對齊。透過三星獨家4K AI影像升頻技術，無論是舊電影還是網路影片，都能呈現出更為清晰、細膩的畫面；只要開啟視覺強化功能，就能根據環境光線，自動調整對比度，確保畫面細節與色彩完美呈現。

在聲音方面，支援Dolby Atmos還原真實天空聲道，AI迴聲定位技術能即時分析空間環境，自動優化環境聲音的表現，而智慧抗噪模式，即便在嘈雜環境中也能清晰聽見對話。三星獨家魔術音效讓聲音跟隨畫面移動，搭配Music Frame美學風格音響，還可解鎖三星魔幻音場功能，營造出強大的環繞音效。

搭載全新Samsung Tizen作業系統，內建多款熱門影音串流服務，或透過Smart View、AirPlay 2無線投影。此外，今年亦支援Bixby中文語音，聲控即可輕鬆切換頻道、調整大小聲。

9月1日起至11月30日，台灣三星推出「全星全意 好禮相伴」明星商品專屬優惠，購買2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，即可獲得好禮即享券2.0 2,000元，購買指定電視、Soundbar線上登錄送旗艦好禮，全面升級居家影音體驗。

另外，LG近期則是正式在台推出CineBeam Q 小銀河4K微型投影機，機身不到1.5公斤卻擁有4K高畫質，搭載3道 RGB 鐳射，擁有154% DCI-P3 超廣色域呈現力，同時還支援HDR 10，內建LG webOS系統，支援人氣串流平台播放，亦支援Android和iOS雙系統的無線投影功能，及搭載HDMI（支援eARC）與USB Type-C的雙輸入規格。