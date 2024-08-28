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台灣線上旅行社訂日本星野品牌飯店 最低不到1500元

聯合報／ 記者甘芝萁╱台北即時報導
OMO札幌。圖/星野集團提供
OMO札幌。圖/星野集團提供

日本星野集團在台知名度高，不少國人赴日旅遊都選擇入住旗下品牌飯店，也有航空公司和星野合作推出機加酒產品。線上旅遊品牌AsiaYo今也宣布，全面上架日本星野集團旗下各系列品牌飯店，包含豪華享受虹夕諾雅系列、溫泉旅館界系列、親子度假村RISONARE系列、都市觀光飯店OMO系列、自由青旅BEB系列，帶你徜徉東京、北海道等日本重點旅遊城市，還有青森等近郊深度旅遊景點。

AsiaYo表示，訂房無需加收任何海外手續費或附加費用，最低不到台幣1500元即以早鳥價入住星野旗下飯店。網站價格即是最終價格，絕無任何隱藏稅額，讓旅客可以安心出遊，享受一趟歡樂的日本之旅。

AsiaYo上架星野集團旗下全品牌飯店，從奢華飯店到親子度假村、溫泉旅館、青年旅宿。在AsiaYo都能一站式滿足旅客對星野集團的各種需求，無論身在日本何處， 都能深刻體驗在地特色及文化。而「OMO」品牌飯店則是星野集團旗下較為親民的旅宿，鄰近各大城市及車站，交通便利，目前限量早鳥價每晚最低台幣1318元起。而台灣人最耳熟能詳的「虹夕諾雅」品牌飯店，在台灣開幕以來永遠都是一房難求，訂單都是排到隔年。

AsiaYo提供多種日本不同區域及風格的虹夕諾雅飯店，「磐梯山溫泉飯店」則是星野集團在福島縣最知名的高級溫泉飯店，只要徒步就能抵達滑雪場跟高爾夫球場，飯店內提供具當地特色的會津美食如蕎麥麵、圓筒飯等，每晚最低台幣6514元起。

虹夕諾雅飯店。圖/星野集團提供
虹夕諾雅飯店。圖/星野集團提供

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