馬辣集團加碼「4人同行、1人免費」 壽星送巨大手臂蝦

馬辣集團為慶祝「新馬辣Plus」在「2024台中鍋烤節」活動中，在「店家影片 全台觀看數」及「火鍋品牌店家 人氣投票數」奪得雙冠王寶座，限時推出不同品牌的多重優惠。凡2人同行用餐，即贈「4人同行、1人免費」優惠券，或是可享「滿2000送1000」等不同方案。

9月10日至9月12日期間，含2成人以上同行，提前一日預約告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，並至「馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去」等品牌，消費指定餐點就贈送「平日4人同行，1人免費招待券」1張。針對「問鼎‧皇上吉祥、肉之間、狗一下」等品牌，則推出「滿2000，送1000」優惠活動，只要單筆消費金額每滿2,000元，即送「1000元抵用券」，消費金額越高，贈送券數越多，抵用券適用10月份的週一至週五、非例假日時段。