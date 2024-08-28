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馬辣集團加碼「4人同行、1人免費」 壽星送巨大手臂蝦

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣針對旗下品牌，推出「巨大手臂蝦」優惠活動。圖／馬辣提供
馬辣針對旗下品牌，推出「巨大手臂蝦」優惠活動。圖／馬辣提供

馬辣集團為慶祝「新馬辣Plus」在「2024台中鍋烤節」活動中，在「店家影片 全台觀看數」及「火鍋品牌店家 人氣投票數」奪得雙冠王寶座，限時推出不同品牌的多重優惠。凡2人同行用餐，即贈「4人同行、1人免費」優惠券，或是可享「滿2000送1000」等不同方案。

9月10日至9月12日期間，含2成人以上同行，提前一日預約告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，並至「馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去」等品牌，消費指定餐點就贈送「平日4人同行，1人免費招待券」1張。針對「問鼎‧皇上吉祥、肉之間、狗一下」等品牌，則推出「滿2000，送1000」優惠活動，只要單筆消費金額每滿2,000元，即送「1000元抵用券」，消費金額越高，贈送券數越多，抵用券適用10月份的週一至週五、非例假日時段。

除此之外，針對9月壽星，凡揪伴2～4人至馬辣集團旗下的馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、哞哞屋、夯下去用餐，提前一天訂位，訂位時須主動告知參加壽星活動，每成人即可獲得「巨大手臂蝦」1隻，市價388元。「肉之間」、「狗一下」則同步推出「巨大手臂蝦買1送1」優惠。「問鼎‧皇上吉祥」則推出消費「吃到飽方案」，含壽星3人以上每人均消1,000元，送「福如東海肉蛋糕」，價值688元；消費「皇上套餐系列」含壽星2人，每人均消1,000元以上，可享「巨大手臂蝦買1送1」。

馬辣集團針對不同品牌，推出贈送「4人同行、1人免費優惠券」、「滿2000送1000」等優惠方案。圖／馬辣提供
馬辣集團針對不同品牌，推出贈送「4人同行、1人免費優惠券」、「滿2000送1000」等優惠方案。圖／馬辣提供

品牌 燒肉

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