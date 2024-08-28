快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佳士得迎亞太拍賣新篇章 呈獻近10億台幣皇室珍藏梵谷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵谷，《停泊的船隻》，油彩畫布，52 x 65cm，1887年作，估價約2.3億港元起（近10億台幣）。圖／佳士得提供
梵谷，《停泊的船隻》，油彩畫布，52 x 65cm，1887年作，估價約2.3億港元起（近10億台幣）。圖／佳士得提供

香港佳士得（Christie's）宣布，將於9月26日於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部舉辦首場現場拍賣。為迎接亞太區拍賣的全新時代到來，繼上周宣布將於二十及二十一世紀藝術晚間拍賣上重磅呈獻印象派大師克勞德莫內（Claude Monet）於125年前創作的鉅作《睡蓮》（估價約2億港元起），今日更進一步宣布，同場舉槌的還有由波旁兩西西里皇室（HRH Princess Camilla of Bourbon Two Sicilies）珍藏逾30年的梵谷鉅作《停泊的船隻》，估價2.3港元起（約台幣近10億元），預計將刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。

《停泊的船隻》創作於藝術家停駐於巴黎的兩年期間，這也是他藝術生涯最關鍵的轉型時期，是梵谷於1887年夏天在巴黎西北部塞納河畔的新興市郊地區阿涅爾創作的一系列重要風景畫之一。阿涅爾為當時的避暑勝地，也吸引不少帆船愛好者。《停泊的船隻》是梵谷極為珍罕的三組三聯畫之一；《塞納河畔阿涅爾》系列的另外兩幅作品如今分別藏於蘇黎世美術館布爾勒收藏展覽館和牛津阿什莫林博物館，這些作品被視為他在阿涅爾期間創作的「藝術巔峰之作」，

梵谷運用尺寸相似的畫布和同樣的水平構圖，描繪塞納河畔這風景如畫的小鎮，畫面充滿明亮的夏日光線，將印象派和點彩派色彩與構圖融為一體，捕捉轉瞬即逝的絢爛光彩。這一獨特的風景繪畫方式成是他人生最後這段時光裡、最後時期藝術風格的基調。

這幅梵谷畫作已逾30載未曾現身拍場，也顯示佳士得打造全新亞太區總部、推動全新拍賣時程的誠意與決心。除了莫內的睡蓮，稍早佳士得也率先預告9月26日舉槌的還包括知名大收藏家「區百齡珍藏：首拍」單一藏家專場拍賣，以及一同於二十及二十一世紀藝術晚間拍賣亮相的趙無極鉅作《05.06.80 — 三聯作》。系列拍賣將於9月22日起至26日止於The Henderson六樓的全新亞太區總部舉辦公眾預展。

HRH Princess Camilla of Bourbon Two Sicilies家族徽章；梵谷畫作《停泊的船隻》來自波旁兩西西里皇室珍藏。圖／佳士得提供
HRH Princess Camilla of Bourbon Two Sicilies家族徽章；梵谷畫作《停泊的船隻》來自波旁兩西西里皇室珍藏。圖／佳士得提供

佳士得 塞納河 梵谷

延伸閱讀

促台日交流 台新銀贊助NHK交響樂團全台巡演

志玲姊姊為梵谷獨家獻聲！台灣唯一站25件真跡藝術展 今起富邦美術館開展

除了向日葵以外的靜物，梵谷作畫生涯反映逆境中的堅忍不拔

難以將目光從悲傷移開，梵谷終其一生以繪畫關心底層籍勞工階層

相關新聞

台灣線上旅行社訂日本星野品牌飯店 最低不到1500元

日本星野集團在台知名度高，不少國人赴日旅遊都選擇入住旗下品牌飯店，也有航空公司和星野合作推出機加酒產品。線上旅遊品牌As...

馬辣集團加碼「4人同行、1人免費」 壽星送巨大手臂蝦

馬辣集團為慶祝「新馬辣Plus」在「2024台中鍋烤節」活動中，在「店家影片 全台觀看數」及「火鍋品牌店家 人氣投票...

出演舞台劇「沒有人想交作業」 陳漢典演技備受肯定

笨鳥工作室推出的舞台劇作品「沒有人想交作業」，本週將迎來演出的最後一週，兩個月內由各路金鐘金馬男演員同台飆戲，透過爆笑台詞、誠懇表演與精湛演技，讓許多觀眾看得大呼過癮！而今年的演出陣容更加入了：陳漢典、竺定誼、蕭東意、黃建豪。過往活躍於影視、劇場圈的四名實力派演員，為今年的「沒有人想交作業」增添不同於以往熱鬧的氛圍。

佳士得迎亞太拍賣新篇章 呈獻近10億台幣皇室珍藏梵谷

香港佳士得（Christie's）宣布，將於9月26日於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部舉辦首場...

台灣首發！宇舶全新Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼表

瑞士頂級品牌宇舶表（Hublot），自2010年推出首款完全自製的UNICO計時機芯，其名字源於「Unique」，代表宇...

中秋就是要烤肉！「6間」超優質燒肉餐廳 再不訂位就沒得吃啦

一年一度的中秋節來了！除了月餅之外，燒肉也是必吃的選項之一，還不快手刀訂起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。