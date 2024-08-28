佳士得迎亞太拍賣新篇章 呈獻近10億台幣皇室珍藏梵谷

香港佳士得（Christie's）宣布，將於9月26日於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部舉辦首場現場拍賣。為迎接亞太區拍賣的全新時代到來，繼上周宣布將於二十及二十一世紀藝術晚間拍賣上重磅呈獻印象派大師克勞德莫內（Claude Monet）於125年前創作的鉅作《睡蓮》（估價約2億港元起），今日更進一步宣布，同場舉槌的還有由波旁兩西西里皇室（HRH Princess Camilla of Bourbon Two Sicilies）珍藏逾30年的梵谷鉅作《停泊的船隻》，估價2.3港元起（約台幣近10億元），預計將刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。

《停泊的船隻》創作於藝術家停駐於巴黎的兩年期間，這也是他藝術生涯最關鍵的轉型時期，是梵谷於1887年夏天在巴黎西北部塞納河畔的新興市郊地區阿涅爾創作的一系列重要風景畫之一。阿涅爾為當時的避暑勝地，也吸引不少帆船愛好者。《停泊的船隻》是梵谷極為珍罕的三組三聯畫之一；《塞納河畔阿涅爾》系列的另外兩幅作品如今分別藏於蘇黎世美術館布爾勒收藏展覽館和牛津阿什莫林博物館，這些作品被視為他在阿涅爾期間創作的「藝術巔峰之作」，

梵谷運用尺寸相似的畫布和同樣的水平構圖，描繪塞納河畔這風景如畫的小鎮，畫面充滿明亮的夏日光線，將印象派和點彩派色彩與構圖融為一體，捕捉轉瞬即逝的絢爛光彩。這一獨特的風景繪畫方式成是他人生最後這段時光裡、最後時期藝術風格的基調。