台灣首發！宇舶全新Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼表

瑞士頂級品牌宇舶表（Hublot），自2010年推出首款完全自製的UNICO計時機芯，其名字源於「Unique」，代表宇舶獨一無二、與眾不同的品牌核心價值，並從此以卓越的製表技藝與前衛的美學，奠定在專業製表領域無可撼動的標竿地位。2024年，品牌推出第一款搭載UNICO機芯的左冠表 – Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼表，融合前衛美學與高效運動性能，全球限量24枚，並於台灣率先上市。

Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼表外觀以專利高階陶瓷打造42毫米的霧白色表殼，與霧紅陶瓷表圈、以及鏡面紅陶瓷表圈側環營造鮮明對比與多重光影層次；位於左側的鈦金屬按把與旋入式表冠，反轉傳統運動腕表的設計，並可由開放式鏤空表盤盡覽重新設計的機芯佈局，精密的製作體現於每一個細節：標誌性的導柱輪位於12點鐘位置，60分鐘計時盤和日期視窗設置於9點鐘位置；雙擺動離合器和矽擒縱系統則位於1點鐘至2點鐘之間。透明底蓋可見兼顧美學的專利微調系統，除了能通過鋸齒螺絲組精準調控遊絲的有效長度，使走時更精準，設計上還暗藏巧思融入「H」品牌標誌；右下方刻印的「Full Adjusted」意謂跨越五方位精確調校，提供高精準度的保證。

腕表延續全球知名的Big Bang Unico系列和Square Bang Unico系列，延續UNICO飛返計時機芯的傳奇地位。UNICO機芯由導柱輪精準控制停止和歸零功能，並能透過振盪秒針離合機制調整離合結構，避免震動及誤差；自動盤中央的螺絲，可針對陶瓷滾珠施加於計時輪上的摩擦力進行精細的微調，減少力矩造成的影響。精密的性能還能確保配戴者在任何時刻調校日期都不會對機芯帶來損傷，停秒功能則滿足調校時間精準至秒的需求，在日常使用上滿足舒適與便利的同時保有卓越的性能與精準度。