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UNIQLO : C 2024秋冬系列 鳳小岳、陳庭妮超有型示範

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO與英國設計師Clare Waight Keller打造的聯名系列「UNIQLO : C 2024秋冬系列」將於9月6日正式推出，上市前由鳳小岳、陳庭妮詮釋這系列的男、女裝風格穿搭。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與英國設計師Clare Waight Keller打造的聯名系列「UNIQLO : C 2024秋冬系列」將於9月6日正式推出，上市前由鳳小岳、陳庭妮詮釋這系列的男、女裝風格穿搭。圖／UNIQLO提供

UNIQLO受歡迎的設計師聯名系列，接下來與英國設計師Clare Waight Keller打造的聯名系列「UNIQLO : C 2024秋冬系列」將於9月6日正式上市，這季運用秋季自然色調與設計輪廓穿出優雅的鬆弛感，這系列最大亮點更是首度推出男裝，這系列設計預告一推出即獲得許多好評。新品上市前，品牌也特別邀請鳳小岳與陳庭妮穿上全新秋冬聯名新品，演繹內斂優雅的都會休閒時尚。

UNIQLO：C男裝系列，遊走在休閒與正式的率性混搭魅力。鳳小岳這次以ONE TONE色調堆疊穿出層次感，展現低調內斂的鬆弛時尚。本季UNIQLO：C多款百搭好入手的設計單品，包含「男女適穿府綢寬版襯衫」、「男女適穿的寬版降落傘褲」和「男裝針織外套」，時尚剪裁加上厚薄適中的輕盈材質，很適合台灣入秋天氣，「2Way萬用包」可滿足日常生活多樣的外出收納需求，都是這系列讓鳳小岳欣賞的單品。

UNIQLO：C 2024秋冬系列以更洗練的設計刻畫女性的都會生活，設計化繁為簡，去除冬衣的厚重感，保暖功能依然出色，透過多層次疊搭展現俐落與柔和並存的都會摩登。陳庭妮特別推薦「女裝HEATTECH EXTRA WARM極暖喀什米爾混紡高領T恤(長袖)」與具有空氣感外型的「女裝羽絨短版背心」，兩者搭配除了舒適好活動，洋蔥式穿搭可輕鬆適應氣溫變化。除了率性造型陳庭妮也穿上本季裙裝，「女裝印花寬擺洋裝（無袖）」展現甜美浪漫氣息；「美麗諾混紡羅紋長裙」的修身剪裁則拉長下半身比例，搭配秋冬必備的深色長靴，凸顯優雅曲線。

另外，H&M Studio早秋膠囊系列訴求幹練的都會氛圍與自在的鬆弛情緒，以牛仔、皮革、亞麻及棉質為主要材質。本系列於HM.COM網路商店限量販售。重點單品有風格中性的皮質夾克、雋永百搭的黑色亞麻混紡西裝外套；線條俐落的魚骨背心，無論搭配極簡純白的低腰寬鬆牛仔褲、或是個性的深棕皮革超短裙，為初秋穿搭帶來多變的運用。下班後的聚會活動，則可透過A字輪廓的無袖洋裝，混搭不同材質與色彩的拼接設計為單品加入視覺層次，點亮整體造型。

UNIQLO : C 2024秋冬系列的同色系疊穿，帶來都會摩登鬆弛感。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2024秋冬系列的同色系疊穿，帶來都會摩登鬆弛感。圖／UNIQLO提供
鳳小岳演繹「UNIQLO : C 2024秋冬系列」首季男裝新品。圖／UNIQLO提供
鳳小岳演繹「UNIQLO : C 2024秋冬系列」首季男裝新品。圖／UNIQLO提供
陳庭妮示範UNIQLO : C 2024秋冬系列的同色系疊穿，帶來都會摩登鬆弛感。圖／UNIQLO提供
陳庭妮示範UNIQLO : C 2024秋冬系列的同色系疊穿，帶來都會摩登鬆弛感。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2024秋冬系列「女裝HEATTECH EXTRA WARM極暖喀什米爾混紡高領長袖T恤」混搭「女裝羽絨短版背心」。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2024秋冬系列「女裝HEATTECH EXTRA WARM極暖喀什米爾混紡高領長袖T恤」混搭「女裝羽絨短版背心」。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與英國設計師Clare Waight Keller打造的聯名系列「UNIQLO : C 2024秋冬系列」將於9月6日正式推出，上市前由鳳小岳、陳庭妮詮釋這系列的男、女裝風格穿搭。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與英國設計師Clare Waight Keller打造的聯名系列「UNIQLO : C 2024秋冬系列」將於9月6日正式推出，上市前由鳳小岳、陳庭妮詮釋這系列的男、女裝風格穿搭。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C 2024秋冬系列「美麗諾混紡羅紋長裙」的修身剪裁搭配秋冬必備的深色長靴，凸顯優雅曲線。
UNIQLO : C 2024秋冬系列「美麗諾混紡羅紋長裙」的修身剪裁搭配秋冬必備的深色長靴，凸顯優雅曲線。
H&M Studio早秋膠囊系列，重點單品皮質外套。圖／H&M提供
H&M Studio早秋膠囊系列，重點單品皮質外套。圖／H&M提供
H&M Studio早秋膠囊系列，重點單品黑色亞麻混紡西裝外套。圖／H&M提供
H&M Studio早秋膠囊系列，重點單品黑色亞麻混紡西裝外套。圖／H&M提供
H&M Studio早秋膠囊系列，A字輪廓無袖洋裝，混搭不同材質與色彩的拼接設計為單品加入視覺層次。圖／H&M提供
H&M Studio早秋膠囊系列，A字輪廓無袖洋裝，混搭不同材質與色彩的拼接設計為單品加入視覺層次。圖／H&M提供

UNIQLO 設計師

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