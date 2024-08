UNIQLO : C 2024秋冬系列 鳳小岳、陳庭妮超有型示範

UNIQLO受歡迎的設計師聯名系列,接下來與英國設計師Clare Waight Keller打造的聯名系列「UNIQLO : C 2024秋冬系列」將於9月6日正式上市,這季運用秋季自然色調與設計輪廓穿出優雅的鬆弛感,這系列最大亮點更是首度推出男裝,這系列設計預告一推出即獲得許多好評。新品上市前,品牌也特別邀請鳳小岳與陳庭妮穿上全新秋冬聯名新品,演繹內斂優雅的都會休閒時尚。

UNIQLO:C男裝系列,遊走在休閒與正式的率性混搭魅力。鳳小岳這次以ONE TONE色調堆疊穿出層次感,展現低調內斂的鬆弛時尚。本季UNIQLO:C多款百搭好入手的設計單品,包含「男女適穿府綢寬版襯衫」、「男女適穿的寬版降落傘褲」和「男裝針織外套」,時尚剪裁加上厚薄適中的輕盈材質,很適合台灣入秋天氣,「2Way萬用包」可滿足日常生活多樣的外出收納需求,都是這系列讓鳳小岳欣賞的單品。

UNIQLO:C 2024秋冬系列以更洗練的設計刻畫女性的都會生活,設計化繁為簡,去除冬衣的厚重感,保暖功能依然出色,透過多層次疊搭展現俐落與柔和並存的都會摩登。陳庭妮特別推薦「女裝HEATTECH EXTRA WARM極暖喀什米爾混紡高領T恤(長袖)」與具有空氣感外型的「女裝羽絨短版背心」,兩者搭配除了舒適好活動,洋蔥式穿搭可輕鬆適應氣溫變化。除了率性造型陳庭妮也穿上本季裙裝,「女裝印花寬擺洋裝(無袖)」展現甜美浪漫氣息;「美麗諾混紡羅紋長裙」的修身剪裁則拉長下半身比例,搭配秋冬必備的深色長靴,凸顯優雅曲線。

另外,H&M Studio早秋膠囊系列訴求幹練的都會氛圍與自在的鬆弛情緒,以牛仔、皮革、亞麻及棉質為主要材質。本系列於HM.COM網路商店限量販售。重點單品有風格中性的皮質夾克、雋永百搭的黑色亞麻混紡西裝外套;線條俐落的魚骨背心,無論搭配極簡純白的低腰寬鬆牛仔褲、或是個性的深棕皮革超短裙,為初秋穿搭帶來多變的運用。下班後的聚會活動,則可透過A字輪廓的無袖洋裝,混搭不同材質與色彩的拼接設計為單品加入視覺層次,點亮整體造型。