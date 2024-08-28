出演舞台劇「沒有人想交作業」 陳漢典演技備受肯定

笨鳥工作室推出的舞台劇作品「沒有人想交作業」，本週將迎來演出的最後一週，兩個月內由各路金鐘金馬男演員同台飆戲，透過爆笑台詞、誠懇表演與精湛演技，讓許多觀眾看得大呼過癮！而今年的演出陣容更加入了：陳漢典、竺定誼、蕭東意、黃建豪。過往活躍於影視、劇場圈的四名實力派演員，為今年的「沒有人想交作業」增添不同於以往熱鬧的氛圍。

去年剛獲得金鐘獎最佳主持人的陳漢典，雖過去曾參與過多部電影、影集以及舞台劇，擁有豐富演藝經驗的他，對於此次不同形式的演出，仍讓他深感挑戰。他所詮釋的「林越洋」一角，在劇中存在感極重，關鍵的幾場好友之間的情感碰撞，留給觀眾強烈印象。導演韋以丞也大讚陳漢典在排練過程中非常認真，在漸漸熟悉這次的表演形式及風格後，不但能好好地將角色建立在舞台上，也在排練過程中與導演及對手演員互相激盪，發展出與其它飾演「林越洋」的演員截然不同的詮釋，在展現自我風格的同時，也展現出角色的樣貌。

圖/笨鳥工作室提供。

而竺定誼是「四把椅子」劇團的團長，演出經驗豐富，演技早已備受肯定，近年拓寬發展，陸續能在不同影視作品中看見他的身影，例如電影「鬼才之道」中精彩的社畜一角代入感十足，影集「都市懼集」中飾演的計程車司機與許瑋甯對戲則令人不寒而慄。在此次舞台劇中演出角色「陳彥騏」突破過去戲路，令人噴飯卻又心疼。

圖/笨鳥工作室提供。

蕭東意與黃建豪共組劇團「嚎哮排演」，除了舞台劇之外也經營youtube頻道許久，兩人的表演以喜劇為主，風格強烈，也早已在舞台劇中收服眾多粉絲。在此次「沒有人想交作業」中分別演出的「謝家瑋」與「宋凱翔」展現出的真摯情感令觀眾動容落淚。兩人近年也在許多影視作品中露臉，例如蕭東意曾參與「模仿犯」、「關於我和鬼變成家人的那件事」；黃建豪也參與「無罪推定」、「戀愛是科學」等。