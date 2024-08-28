搶攻中秋節商機 台中業者主打蛋黃酥及燒烤組合

中秋節是消費市場的旺季，台中餐飲及飯店業者今天表示，送禮市場仍以蛋黃酥為主，應景燒烤組合也受歡迎，也有業者推出牛肉麵禮盒，還有燒肉店家攜手速食店推出燒肉比蕯。

裕元花園酒店根據市場調查發現，國內整體經濟回暖，大型企業對客戶中秋送禮需求增加，售價新台幣600元內最符合市場需求，以蛋黃酥再加入芋頭流心酥和抹茶麻糬酥等商品，行銷傳播部經理杜岳修表示，預估今年中秋伴手禮銷售業績可望成長1成。

星享道推出的蛋黃酥禮盒還搭配知名茶包，9月6日前預購有優惠；米其林台菜餐廳膳馨推出的蛋黃酥禮盒，首週開賣就突破歷年線上訂單紀錄，8月31日前訂購享買5送1優惠。

台中福華飯店今年推出絢月中秋禮盒，包含4款廣式月餅及雪蛤燕窩飲，傳統與現代結合，8月31日前訂購有早鳥優惠。台中長榮桂冠酒店推出的「金采雙層禮盒」，由蛋黃酥與綠豆凸組成，並首度推出以巧克力為主的「馥郁紅禮盒」。

連鎖咖啡85度C行銷公關部副總鐘靜如指出，迎戰中秋商機，今年推8款中秋禮盒，包括蛋黃酥、菠蘿芋泥麻糬流芯、香芒堅果塔等，9月17日前門市預購指定禮盒可享85折，預估今年銷售目標為4.6萬盒，銷售額2000萬元。

燒烤組合也是今年主打商品，日月千禧酒店及裕元花園都推出海陸燒烤組合；日月千禧極炙牛排館主廚汪伯昇表示，中秋烤肉商機旺，預期今年推出的燒烤單品將掀起搶購熱潮。

全國飯店及福華飯店都推出牛肉麵禮盒，全國飯店指出，這款牛肉麵是1980年飯店開幕時由第一代行政總主廚研發的食譜，並由現任主廚李坤昌延續經典風味，採常溫料理包方便寄送親友。

台中知名的屋馬燒肉則在中秋節前聯手速食品牌必勝客推出「月見5盎司菲力比薩」，即日起到9月9日在全台300多家必勝客門市上架，使用5盎司厚切菲力牛，為中秋燒烤增添新選擇。