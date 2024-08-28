用米其林星星點亮品味 盤點3大星級月餅

《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單甫公布，今年秋節月餅禮盒也同樣星光燦爛。除台灣首位米其林三星名廚陳泰榮，首度推出同名中秋限量港式奶黃月餅外，「朧粵」中餐廳米其林星級名廚簡捷明與行政主廚胡福春，也推出精緻港式糕餅禮盒；此外，蟬聯米其林二星的法料餐廳侯布雄，旗下法式茶點沙龍也將傳統糕點結合創新法式月餅，推出多款中秋限定禮盒。

米其林三星名廚陳泰榮今年推出同名中秋獻禮 ——「米其林三星名廚陳泰榮—— 港式奶黃月餅禮盒」，悉心打造香濃滑順、正宗經典的奶黃月餅，並以優雅沉穩的暗紅皮革禮盒盛裝，展現低調奢華的非凡氣度；每盒8入，售價2,380元。

「朧粵」精緻月餅禮盒以象徵富貴與永恆的朧月蓮作為設計主視覺，並由星級名廚簡捷明攜手師出同門——香港富豪食堂「福臨門」、廚齡逾40年的行政主廚胡福春，特別貼心設計風味獨具的中秋月餅，包含經典蓮蓉、棗泥核桃及桑葚美人等三款口味。其中經典蓮蓉香甜綿密，細緻誘人，棗泥核桃是不敗經典，桑葚美人則將優雅酸甜的桑葚，結合清雅的東方美人茶。「朧粵」精緻月餅禮盒每盒6入，售價1,380元。

米其林星級甜點的侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點（SALON DE THE /LA BOUTIQUE de Joël Robuchon），獻上多款中秋限定禮盒，分別祭出多款法式的中秋限定禮盒供選購。傳統糕點結合創新法式月餅，融入季節性新鮮食材與主廚細膩手工，將月餅的美味風華呈現淋漓盡致。

「法式柚香月餅」以天然柚子醬及新鮮柚子原汁製作，綿密鬆軟的奶油餅皮完美平衡，幽幽的清香伴隨著微微果酸在口中恣意綻放，賦予月餅獨特的清新風味。

「法式奶黃月餅」製作工序繁複講究，酥鬆細緻的金黃餅皮如太陽般的閃耀，香滑濃郁的奶黃夾著金沙鹹蛋黃，一口一口在嘴裡融化，迷人不膩口，令人欲罷不能。