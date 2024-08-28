法式鐵板燒夏慕尼攜手「國師」唐綺陽 吃套餐送龍蝦

最有戀愛感的法式鐵板燒「夏慕尼」，今年秋季攜手「國師」唐綺陽，為戀人帶來專屬愛情指引。9月2日到10月31日期間，平日到全台「夏慕尼」享用2客單人套餐或1客雙人套餐，出示唐綺陽聯名活動畫面，就款待價值1,200元的波士頓龍蝦1隻；如消費4客單人套餐或2份雙人套餐，則贈送2隻，依此類推。

「夏慕尼」於10月14日前，限時供應結合明星主餐「日本A5和牛」與「白蘭地鴨胸」的法式雙人海陸饗宴，日本頂級A5和牛透過高溫乾煎、低溫靜置手法，展現和牛醇厚風味，櫻桃鴨胸煎炙出金黃酥脆表皮，再以白蘭地點火炙燒表皮，搭配主廚特調櫻桃醬汁引出外酥內嫩最佳口感。此套餐海鮮盤可一次品嚐北海道干貝、海大蝦及大比目魚，搭配熱帶水果醬汁，兩人共享滿足加倍。最後則以餐後甜點「草莓檸檬慕斯」酸甜清新的口感，為約會畫下完美句點。