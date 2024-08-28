中秋就是要烤肉！「6間」超優質燒肉餐廳 再不訂位就沒得吃啦

一年一度的中秋節來了！除了月餅之外，燒肉也是必吃的選項之一，還不快手刀訂起來！

UNCLE SHAWN燒肉餐酒館

台北市/大安區

店家提供全程代烤服務，主打美國牛肉，肉品可搭配新鮮檸檬汁、獨門味噌沾醬、秘製燒肉醬，推薦干貝漢堡、荷蘭甜心鬆餅、師傅的炸雞翅。（MENU美食誌20F食驗家提供）

焼肉の名門 赤虎

台北市/內湖區

餐廳有霸氣的大虎水墨燈飾，搭配木條紋式拉門，採用無煙式烤爐，日本正宗燒肉手法，推薦天使滑嫩布丁、煉乳薩摩芋聖代和腹肉五花米香手卷。（MENU美食誌Fion Yang提供）

梵 燒肉

台北市/大安區

耗資6000萬打造的燒肉空間，料理從前菜的調味、上菜的順序、使用的和牛部位、燒肉的料理方式都相當講究，推薦炸牛排三明治、和牛壽司。（MENU美食誌blalaaa提供）

Maple Tree House 楓樹 韓國烤肉

台北市/大安區

曾被譽為世界上最好吃的韓國烤肉，裝潢相當時尚，以單點和套餐的方式為主，提供多種小菜，可以無限續點，推薦海鮮煎餅和石鍋拌飯。（MENU美食誌魚魚小遊食提供）

旺盛苑和牛燒肉

台北市/大同區

裝潢融入了日式與在地化元素，有專人桌邊燒肉服務，採用日本進口的珪藻土烤爐，提供獨門私房選肉，推薦上選牛舌、特選橫隔膜、上選赤肉和赤玉沙瓦。（MENU美食誌yiwen提供）

Meat Love KOREAN BBQ RESTAURANT

台北市/中山區

為傳統的炭火燒肉，以單點式的食材為主，提供多款韓式小菜，可無限續加，選用高品質的冷藏肉品，推薦厚厚五花肉、牛板鍵肉、秘醬bulgogi和果香辣甜炸雞。（MENU美食誌TENTEN提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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