蘇格登13年攜手一星餐廳斑泊 打造沁涼低溫餐酒搭

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
蘇格登特別打造沉浸式「新凍」體驗，推出「醇金凍飲室」，邀請所有想一嚐蘇格登13年醇金凍飲滋味的消費者共襄盛舉。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登特別打造沉浸式「新凍」體驗，推出「醇金凍飲室」，邀請所有想一嚐蘇格登13年醇金凍飲滋味的消費者共襄盛舉。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭威士忌領導品牌蘇格登，打造今夏最Chill品飲方式，除將蘇格登醇金13年凍飲，邀請威士忌愛好者探索冰封滋味，同時將自八月底開始，於台中及台北隆重推出「醇金凍飲室」，聯名米其林星級餐廳「斑泊」，打造沁涼低溫餐酒搭。

「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」採用極富盛名的法國波爾多蘇玳產區的醇金貴腐甜白酒過桶，是世界最著名的頂級貴腐酒產地之一。將整瓶蘇格登醇金13年放入冷凍庫冰置後，能夠鎖住貴腐葡萄的豐厚醇香，冰鎮後從入口的極致冷冽，到隨著溫度回升逐漸釋放的甜美果香，每一口都能感受到豐富的風味變化，激起多重韻味併發分明果香。

在「醇金凍飲室」當中，除了可以試飲體驗蘇格登醇金13年凍飲之外，蘇格登更與米其林星級名店「斑泊」合作，消費者可以付費享用餐搭的品飲體驗。「斑泊」餐廳此次以「低溫」作為發想題材，藉由波光粼粼的夏日池塘景象，展現蘇格登13年醇金凍飲與炎炎夏季的結合，感受冰鎮後酒體緩釋的分明果香豐味，佐以富含巧思的餐品，顛覆味蕾的完美搭配。

「蘇格登．醇金凍飲室」資訊：

．台中場：2024/8/31～2024/9/16，台中勤美誠品南側大門

．台北場：2024/9/21～2024/10/13，微風松高H&M前

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，建議售價1,680元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，建議售價1,680元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登醇金13年以「凍飲」打造今夏最Chill品飲方式。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登醇金13年以「凍飲」打造今夏最Chill品飲方式。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

低溫 米其林 餐廳

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