可達鴨、卡比獸現身！繼光香香雞「寶可夢套餐」登場

「繼光香香雞」今夏攜手「寶可夢」，推出「寶可夢套餐」除了有聯名包裝、聯名贈品，還有「可達鴨飲料提袋」、「卡比獸保溫便當袋」等加購週邊。「Q Burger」則是打造港澳主題，提供「正宗澳門豬扒包」、「蜜汁叉燒蛋吐司」、「XO醬炒泡麵」等多款餐點與飲品，並可享組合優惠價。

「繼光香香雞」攜手「寶可夢」，自8月29日起推出首波聯名活動，針對全台門市打造「寶可夢套餐」，內含有香香炸雞（中）、阿根廷魷魚（中），還有寶可夢牛皮紙袋、寶可夢磁吸夾，每套售價290元。其中寶可夢牛皮紙袋有伊布、皮卡丘等不同圖樣，磁吸夾則有皮卡丘、伊布、快龍等6種造型，均採隨機出貨。

除了聯名套餐之外，另還有多款聯名週邊，凡購買寶可夢套餐即可加價購買。其中「可達鴨飲料提袋」可見到可達鴨呆萌的可愛模樣，加購價99元；「卡比獸保溫便當袋」則採手提束口設計，加購價499元。同時繼光香香雞也預告，未來還將有第二波活動。

「Q Burger」自8月28日起，推出「世紀風味賞－港澳站」主題，推出一系列具有港澳特色元素的餐點。其中「正宗澳門豬扒包（帶骨）」，選用「中一排骨」的帶骨里肌豬，搭配外酥內蓬鬆的麵包堡體，帶來大大滿足，每份99元。「蜜汁叉燒蛋吐司」使用特製醬汁調味的叉燒，搭配香煎荷包蛋、現烤白吐司，每份55元。除此之外，還提供「XO醬炒泡麵」、「脆脆奶油豬」、「正宗港式菠蘿油」等餐點，以及「凍檸茶」、「港式奶茶」、「鴛鴦奶茶」等飲品，呈現地道港澳風情。