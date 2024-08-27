2024米其林／10家新一星餐廳 7家來自得獎高手

《臺灣米其林指南2024》一星餐廳大爆發，一口氣新增10家新一星餐廳。不過仔細探究，在10家新一星餐廳當中，除「MINIMAL」、「L'Atelier par Yao」與「Sens」3家自去年入選名單晉升的摘星餐廳，是由新銳主廚掌勺外；另外7家首次進榜即摘星的餐廳，餐飲總監或主廚都是曾經獲得米其林星級餐廳、入選餐廳，或其他相關獎項肯定的得獎高手。

「Restaurant A」在開幕即將滿週年之際摘下一星，別具意義。主廚黃以倫（Chef Alain Huang）早在於RAW擔任主廚時，便已多次獲得星級餐廳肯定。以首間同名餐廳「Restaurant A」重新出發，黃以倫以「法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾」設計菜單，實踐「生活動力法（CONTINUMIC）」料理哲學，致力於提供敏銳而不打擾的服務細節，每季套餐配搭的酒精或無酒精飲品配搭，已成為賓客期待的餐飲體驗環節。黃以倫說：「團隊合作功不可沒，非常感謝家人與賓客朋友們全力支持，我們將繼續在每一個營業餐期兢兢業業，持續精進，提供完整的餐飲體驗。」

「NOBUO」由主廚李信男（NOBU）創立，以「Simplicity、Purity、Honesty」為創作料理的三大核心精神，他很少使用超過4個元素組成一道菜，菜品真誠而溫暖，希望用最言簡意賅、最不花俏造作的方式，展現食材之美。李信男也是拿獎高手，早在2016年旅居澳洲時，便拿下澳洲《The Age Good Food Guide》評鑑三頂高帽最高榮耀 ；2018年更順利地摘下紐西蘭「Cuisine Good Food Awards」三頂高帽的最高榮耀。這次能夠透過以已之名打造的全新餐廳「NOBUO」拿下一星，李信男感性地表示：「我們衷心感激、謙卑且榮幸的在今年獲得了我們的第一顆米其林星星。衷心感謝《臺灣米其林指南2024》對我們的認可。」

日式Fine Dining「盈科」由主廚稗田良平（Hieda Ryohei）一手打造，在台灣高端餐飲界深耕十年的他，過去曾以「祥雲龍吟」連續5年拿下二星榮耀。「盈科」位於台北大稻埕一處4層樓的民宅，位置隱密，裝潢採日式與北歐風格融合，具有禪意氛圍，做出巧妙運用台灣醃製品和發酵糖漿的創意日式料理。

「Circum-」是連續4年獲得一星肯定的「T+T」餐廳的嫡系部隊，駐店主廚羅偉誠（Leo）與副主廚陳泊均（Benson），皆來自「T+T」料理團隊，分別具備中餐和法餐背景，以融合文學、敘事和扎實的法式技藝，提供引人入勝的用餐體驗。

「Wok by O'bond」創辦人是劉明杰（Tom），2019年獲得君度橙酒國際調酒大賽冠軍，2020年創立以台灣茶為主題的酒吧「tei by O'bond」；創新菜餐廳「Wok by O'bond」，正是「tei by O'bond」的姊妹店。主廚曾治淮曾於陳嵐舒主廚創設的「樂沐法式餐廳」，在5年內從學徒做到領班，之後又到香港「Belon」餐廳歷練，返台後曾擔任「MiraWan」餐廳副主廚與「Lopfait樂斐」餐廳副主廚。「Wok by O'bond」擅長解構並重塑台灣和亞洲料理的風味，並透過西式料理與調酒技法，以令人驚艷的形式重新演繹。

位於臺中、由寶元紀企業創辦的臺菜餐廳「元紀」，延請到曾以「請客樓」獲得二星肯定的主廚林菊偉掌舵，透過精巧刀工與技法，將尋常家常菜變得細膩又精緻。餐廳採用「一桌一茶席」形式，每桌都有侍茶師款待，提供喚醒味蕾的「醒茶」、分享餐食美好的「元茶」、與凝聚相聚時光的「怡茶」等。