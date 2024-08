2024米其林／10家新一星餐廳 7家來自得獎高手

《臺灣米其林指南2024》一星餐廳大爆發,一口氣新增10家新一星餐廳。不過仔細探究,在10家新一星餐廳當中,除「MINIMAL」、「L'Atelier par Yao」與「Sens」3家自去年入選名單晉升的摘星餐廳,是由新銳主廚掌勺外;另外7家首次進榜即摘星的餐廳,餐飲總監或主廚都是曾經獲得米其林星級餐廳、入選餐廳,或其他相關獎項肯定的得獎高手。

「Restaurant A」在開幕即將滿週年之際摘下一星,別具意義。主廚黃以倫(Chef Alain Huang)早在於RAW擔任主廚時,便已多次獲得星級餐廳肯定。以首間同名餐廳「Restaurant A」重新出發,黃以倫以「法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾」設計菜單,實踐「生活動力法(CONTINUMIC)」料理哲學,致力於提供敏銳而不打擾的服務細節,每季套餐配搭的酒精或無酒精飲品配搭,已成為賓客期待的餐飲體驗環節。黃以倫說:「團隊合作功不可沒,非常感謝家人與賓客朋友們全力支持,我們將繼續在每一個營業餐期兢兢業業,持續精進,提供完整的餐飲體驗。」

「NOBUO」由主廚李信男(NOBU)創立,以「Simplicity、Purity、Honesty」為創作料理的三大核心精神,他很少使用超過4個元素組成一道菜,菜品真誠而溫暖,希望用最言簡意賅、最不花俏造作的方式,展現食材之美。李信男也是拿獎高手,早在2016年旅居澳洲時,便拿下澳洲《The Age Good Food Guide》評鑑三頂高帽最高榮耀 ;2018年更順利地摘下紐西蘭「Cuisine Good Food Awards」三頂高帽的最高榮耀。這次能夠透過以已之名打造的全新餐廳「NOBUO」拿下一星,李信男感性地表示:「我們衷心感激、謙卑且榮幸的在今年獲得了我們的第一顆米其林星星。衷心感謝《臺灣米其林指南2024》對我們的認可。」

日式Fine Dining「盈科」由主廚稗田良平(Hieda Ryohei)一手打造,在台灣高端餐飲界深耕十年的他,過去曾以「祥雲龍吟」連續5年拿下二星榮耀。「盈科」位於台北大稻埕一處4層樓的民宅,位置隱密,裝潢採日式與北歐風格融合,具有禪意氛圍,做出巧妙運用台灣醃製品和發酵糖漿的創意日式料理。

「Circum-」是連續4年獲得一星肯定的「T+T」餐廳的嫡系部隊,駐店主廚羅偉誠(Leo)與副主廚陳泊均(Benson),皆來自「T+T」料理團隊,分別具備中餐和法餐背景,以融合文學、敘事和扎實的法式技藝,提供引人入勝的用餐體驗。

「Wok by O'bond」創辦人是劉明杰(Tom),2019年獲得君度橙酒國際調酒大賽冠軍,2020年創立以台灣茶為主題的酒吧「tei by O'bond」;創新菜餐廳「Wok by O'bond」,正是「tei by O'bond」的姊妹店。主廚曾治淮曾於陳嵐舒主廚創設的「樂沐法式餐廳」,在5年內從學徒做到領班,之後又到香港「Belon」餐廳歷練,返台後曾擔任「MiraWan」餐廳副主廚與「Lopfait樂斐」餐廳副主廚。「Wok by O'bond」擅長解構並重塑台灣和亞洲料理的風味,並透過西式料理與調酒技法,以令人驚艷的形式重新演繹。

位於臺中、由寶元紀企業創辦的臺菜餐廳「元紀」,延請到曾以「請客樓」獲得二星肯定的主廚林菊偉掌舵,透過精巧刀工與技法,將尋常家常菜變得細膩又精緻。餐廳採用「一桌一茶席」形式,每桌都有侍茶師款待,提供喚醒味蕾的「醒茶」、分享餐食美好的「元茶」、與凝聚相聚時光的「怡茶」等。