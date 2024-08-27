2024米其林／美食家看榜單：給星慷慨 台灣成績超乎預期

《臺灣米其林指南 2024》名單揭曉，今年新增十家一星餐廳，二、三星餐廳則無變化。飲食旅遊作家葉怡蘭認為，今年的評選沒有意外，「是米其林一貫法式審美思維、在既有框架下的正常發揮」。美食家高琹雯（Liz）樂觀表示，在新加坡表現不佳、日本掉星情況嚴重下，原以為今年會校正回歸、星光黯淡，「沒想到米其林大方慷慨的大放送，台灣摘星成績超乎預期」。

今年米其林一星的新增數創歷來最多，葉怡蘭觀察，臺中MINIMAL是少見以冰品為創作核心的盤式甜點店，獨樹一幟，能獲米其林一星肯定，讓人眼睛一亮。但十家新入榜的餐廳中，本格法菜占四家、以法式形式與手法詮釋中菜有兩家，日本料理盈科主廚稗田良平從龍吟時期就大量融入法菜技法，就連MINIMAL也屬法式盤式甜點，「法式Fine Dining立場與標準顯然越來越鮮明」，除了頭兩年嘗試融入在地的意圖曇花一現，「今年榜單整齊得沒話說」。

其次，是新餐廳依然吃香。葉怡蘭認為，十家中有七家在一年內開幕。且新餐廳多是既有星榜的子弟兵或星廚領軍，「表示血統仍然重要」。「這也讓人不免擔憂，在米其林的強勢影響下，位上西吃的方式越來越成FINE DINING的主流，台菜或中菜合食的精神會不會在此潮流下偏移？」

此外，二、三星一改去年的大放送，今年完全不動，且二星以上，除了JL，其餘全在台北，明顯失衡，葉怡蘭指出，「或許以全然法式觀點套用在台灣，難免就會發生此種狀況。」

高琹雯（Liz）看法相對樂觀，她認為，今年有多家開幕不滿一年的新餐廳、世上第一家冰淇淋餐廳摘星，還有不少年輕主廚上榜，以及女性奪得侍酒師與服務兩大獎，「米其林還是看好台灣，願意給予鼓勵」。