全球首間「米其林一星冰淇淋」在台中！6種口味可外帶

今日（8月27日）正式公佈的「臺灣米其林指南2024」星級餐廳名單，全台共有49家星級餐廳成功摘星。其中位於台中的「MINIMAL」在眾人歡呼聲中拿下一星，成為全球首間摘星的冰淇淋餐廳。

隱身於台中草悟道巷弄內的「MINIMAL」，乃是由米其林一星餐廳「澀 Sur-」延伸成立的質感冰淇淋店，標榜以料理思維創作冰淇淋，展現出冰淇淋豐富的可能性。以今年春季菜單為例，主廚萬士傑就以溫度為主導架構，搭配春季植物的調性，推出「0°C 枇杷、西洋梨」、「180°C 米、毛豆」、「-40℃野薑花、清酒」等精緻甜點。同時店內也提供6種口味的外帶冰淇淋。