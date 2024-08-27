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懶人卡／《台灣米其林指南2024》星級美饌精彩直擊

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全球首間「米其林一星冰淇淋」在台中！6種口味可外帶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
40℃ 桂圓、桂花。圖／MINIMAL提供
40℃ 桂圓、桂花。圖／MINIMAL提供

今日（8月27日）正式公佈的「臺灣米其林指南2024」星級餐廳名單，全台共有49家星級餐廳成功摘星。其中位於台中的「MINIMAL」在眾人歡呼聲中拿下一星，成為全球首間摘星的冰淇淋餐廳。

隱身於台中草悟道巷弄內的「MINIMAL」，乃是由米其林一星餐廳「澀 Sur-」延伸成立的質感冰淇淋店，標榜以料理思維創作冰淇淋，展現出冰淇淋豐富的可能性。以今年春季菜單為例，主廚萬士傑就以溫度為主導架構，搭配春季植物的調性，推出「0°C 枇杷、西洋梨」、「180°C 米、毛豆」、「-40℃野薑花、清酒」等精緻甜點。同時店內也提供6種口味的外帶冰淇淋。

今年米其林指南，全台共計有49間餐廳成功摘星，其中包括10間新進榜的一星餐廳。過去就曾入選米其林必比登推介的「MINIMAL」，今年順利成功奪下一星，也改寫米其林紀錄，成為全球首間摘星的冰淇淋甜點餐廳。

MINIMAL成功奪下一星，成為全球首間摘星的冰淇淋餐廳。記者陳睿中／攝影
MINIMAL成功奪下一星，成為全球首間摘星的冰淇淋餐廳。記者陳睿中／攝影

冰淇淋 米其林 餐廳

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