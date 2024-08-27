快訊

雙龍爭搶新光金 金管會銀行局副局長首度親上火線七大面向釋疑

立委鄭天財遭檢調偵訊約談…傳收廠商百萬賄款 掛名「辦公室特助」幫喬事情

夏秋更迭時分 Harry Winston度假風珠寶推薦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以雙圈纏繞式表帶搭配糖果粉色表帶、面盤的新款Harry Winston印記系列腕表，是度假時的甜美相伴。圖／Harry Winston提供
以雙圈纏繞式表帶搭配糖果粉色表帶、面盤的新款Harry Winston印記系列腕表，是度假時的甜美相伴。圖／Harry Winston提供

時序逐漸將由夏季邁向秋天，氣溫也逐漸從溫熱走向微涼。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新印記（Emerald）系列腕表、並推薦了鑽石網球手鍊，透過粉嫩色彩的玉石面盤與閃耀鑽石，為季節增色、也為記憶更添璀璨亮點。

「網球手鍊」的歷史源起於已退役的美國網球天后Chris Evert在比賽中的一次意外，此後並誕生了Tennis Bracelet的名號，象徵閃耀、鑲嵌珍貴寶石、同時又能在日常中配戴的生活珠寶，一如Harry Winston新款的Classics系列圓形明亮式切工鑽石網球手鍊，以鉑金為材質、並鑲嵌34顆總重14.62克拉的圓形明亮式切工鑽石，可與其他手鍊、戒指疊加造型，讓光芒彼此輝映。

如此說來也不能忘記將眼光投射到全新的三款印記（Emerald）系列腕表，八角形的表殼分別以白金或玫瑰金並鑲嵌鑽石，而八角形也形似了四大貴重寶石的祖母綠、因而成為系列名稱；新款印記腕表分別使用了糖果粉、祖母綠和白色珍珠母貝面盤，其中糖果粉色面盤並搭配了同色系雙圈表帶，玫瑰金表殼鑲鑽款搭配上綠色雙圈表帶，17.7 X 24毫米的小巧尺寸，讓表殼更像一顆時光寶石，動力來源使用HW1040石英機芯並具備時、分顯示功能，價格店洽。

Harry Winston印記系列18K玫瑰金鑲鑽手表，18K玫瑰金、八角形內圈鑲嵌合計44顆圓形明亮式切工鑽石，白色珍珠母貝面盤、石英機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Harry Winston印記系列18K玫瑰金鑲鑽手表，18K玫瑰金、八角形內圈鑲嵌合計44顆圓形明亮式切工鑽石，白色珍珠母貝面盤、石英機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表糖果粉色緞面雙圈表帶款，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表糖果粉色緞面雙圈表帶款，價格店洽。圖／Harry Winston提供
（下方）Harry Winston Classics系列圓形明亮式切工鑽石網球手鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
（下方）Harry Winston Classics系列圓形明亮式切工鑽石網球手鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供

糖果 腕表 鑽石

延伸閱讀

非洲博茨瓦納發現全球第二大鑽石…價值12.8億！ 總統驚呼what

曾之喬：穿搭是自我介紹、耳環讓人更亮眼...準媽媽的珠寶腕錶配法

史上第2大鑽石！波札那出土2492克拉巨鑽

柯佳嬿喊話坤達送珍珠 看中TASAKI 70周年鏈鋸人聯名

相關新聞

明天更熱！大台北37度以上晚上轉雨

明天更熱。「報天氣 - 中央氣象署 」臉書粉專指出，明天28日（周三) 各地更熱，全台高溫普遍可達34到35度，大台北恐...

夏秋更迭時分 Harry Winston度假風珠寶推薦

時序逐漸將由夏季邁向秋天，氣溫也逐漸從溫熱走向微涼。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新印記（E...

台灣文化創意博覽會台南登場 原民文創驚艷亮相

一年一度的文創盛會「台灣文化創意博覽會」在大台南會展中心盛大展出，由台南市政府原住民族事務委員會獨創品牌「Tabe札哈木...

2024米其林 ／星級餐廳公布！10家新摘1星、台南仍掛零、全球首間冰品摘星

《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單，今天正式公佈，一次揭曉台北、台中、台南、高雄4個城市的完整星級餐廳名單。全台共有...

限時12天最優惠特賣！「明日選品╳北歐櫥窗」近500件家具、家飾品最低5.5折起

一期一會的明日選品與北歐櫥窗聯合特賣會，今年首度於全台最具設計感商場「NOKE忠泰樂生活」舉辦，8月28日至9月8日限時...

日本食人菌奪250命 疾管署：一般人免煩惱 2類人需注意

俗稱「噬肉菌」、「食人菌」的A型鏈球菌，在日本感染人數累積1333人，推測死者攀升至250人以上，比去年大幅增加。疾管署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。