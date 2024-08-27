夏秋更迭時分 Harry Winston度假風珠寶推薦

時序逐漸將由夏季邁向秋天，氣溫也逐漸從溫熱走向微涼。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新印記（Emerald）系列腕表、並推薦了鑽石網球手鍊，透過粉嫩色彩的玉石面盤與閃耀鑽石，為季節增色、也為記憶更添璀璨亮點。

「網球手鍊」的歷史源起於已退役的美國網球天后Chris Evert在比賽中的一次意外，此後並誕生了Tennis Bracelet的名號，象徵閃耀、鑲嵌珍貴寶石、同時又能在日常中配戴的生活珠寶，一如Harry Winston新款的Classics系列圓形明亮式切工鑽石網球手鍊，以鉑金為材質、並鑲嵌34顆總重14.62克拉的圓形明亮式切工鑽石，可與其他手鍊、戒指疊加造型，讓光芒彼此輝映。

如此說來也不能忘記將眼光投射到全新的三款印記（Emerald）系列腕表，八角形的表殼分別以白金或玫瑰金並鑲嵌鑽石，而八角形也形似了四大貴重寶石的祖母綠、因而成為系列名稱；新款印記腕表分別使用了糖果粉、祖母綠和白色珍珠母貝面盤，其中糖果粉色面盤並搭配了同色系雙圈表帶，玫瑰金表殼鑲鑽款搭配上綠色雙圈表帶，17.7 X 24毫米的小巧尺寸，讓表殼更像一顆時光寶石，動力來源使用HW1040石英機芯並具備時、分顯示功能，價格店洽。