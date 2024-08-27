夏秋更迭時分 Harry Winston度假風珠寶推薦
時序逐漸將由夏季邁向秋天，氣溫也逐漸從溫熱走向微涼。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新印記（Emerald）系列腕表、並推薦了鑽石網球手鍊，透過粉嫩色彩的玉石面盤與閃耀鑽石，為季節增色、也為記憶更添璀璨亮點。
「網球手鍊」的歷史源起於已退役的美國網球天后Chris Evert在比賽中的一次意外，此後並誕生了Tennis Bracelet的名號，象徵閃耀、鑲嵌珍貴寶石、同時又能在日常中配戴的生活珠寶，一如Harry Winston新款的Classics系列圓形明亮式切工鑽石網球手鍊，以鉑金為材質、並鑲嵌34顆總重14.62克拉的圓形明亮式切工鑽石，可與其他手鍊、戒指疊加造型，讓光芒彼此輝映。
如此說來也不能忘記將眼光投射到全新的三款印記（Emerald）系列腕表，八角形的表殼分別以白金或玫瑰金並鑲嵌鑽石，而八角形也形似了四大貴重寶石的祖母綠、因而成為系列名稱；新款印記腕表分別使用了糖果粉、祖母綠和白色珍珠母貝面盤，其中糖果粉色面盤並搭配了同色系雙圈表帶，玫瑰金表殼鑲鑽款搭配上綠色雙圈表帶，17.7 X 24毫米的小巧尺寸，讓表殼更像一顆時光寶石，動力來源使用HW1040石英機芯並具備時、分顯示功能，價格店洽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言