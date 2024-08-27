聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣文化創意博覽會台南登場 原民文創驚艷亮相
一年一度的文創盛會「台灣文化創意博覽會」在大台南會展中心盛大展出，由台南市政府原住民族事務委員會獨創品牌「Tabe札哈木樂原」委託嘉南藥理大學輔導的6家文創品牌參加展覽，充分展現原住民文化的獨特性和創意，首日展出就吸引許多人前往參觀，感受原民創意的熱情與魅力。
由台南市原民會委託嘉南藥理大學輔導參展的6家文創品牌，各項商品都有其獨特風格與設計。「qatjatjipi阿加吉比工作室」以傳統布織物為主，展出草木染線球、抱枕、服飾等織品；「原味台南文創坊」擅於六股編織，結合琉璃珠、軟陶製作手鍊、耳環等飾品；「伊屯好物」利用台灣原生種植物過山香研發淨蚊噴霧，是今年極具潛力的新品；「雄哥文創工作室」以木雕、皮雕為主，並展示原住民傳統皮雕斜背包及分食刀；「陶晚晚」則主打陶杯、杯墊，融入西拉雅文化創意，呈現鳥占師、字謎、粉紅怪等故事杯墊；「Nay工藝坊」結合原住民族各式圖騰創作系列包款，展現繽紛台灣的意象，將原住民的工藝和文創商品呈現給大眾。
原民會白惠蘭主委表示，希望藉由這次活動推動原民族人產業經營及行銷通路平台，除了靜態展示外，本周五下午2點半邀請「思薇特舞團」進行原民表演和現場有獎徵答活動，歡迎民眾利用暑假及開學前的假日闔家蒞臨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言