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台灣文化創意博覽會台南登場 原民文創驚艷亮相

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台南市原民會輔導參展的6家文創品牌，各項商品都有其獨特風格與設計，將原住民的工藝和文創商品呈現給大眾。圖／台南市原民會提供
台南市原民會輔導參展的6家文創品牌，各項商品都有其獨特風格與設計，將原住民的工藝和文創商品呈現給大眾。圖／台南市原民會提供

一年一度的文創盛會「台灣文化創意博覽會」在大台南會展中心盛大展出，由台南市政府原住民族事務委員會獨創品牌「Tabe札哈木樂原」委託嘉南藥理大學輔導的6家文創品牌參加展覽，充分展現原住民文化的獨特性和創意，首日展出就吸引許多人前往參觀，感受原民創意的熱情與魅力。

由台南市原民會委託嘉南藥理大學輔導參展的6家文創品牌，各項商品都有其獨特風格與設計。「qatjatjipi阿加吉比工作室」以傳統布織物為主，展出草木染線球、抱枕、服飾等織品；「原味台南文創坊」擅於六股編織，結合琉璃珠、軟陶製作手鍊、耳環等飾品；「伊屯好物」利用台灣原生種植物過山香研發淨蚊噴霧，是今年極具潛力的新品；「雄哥文創工作室」以木雕、皮雕為主，並展示原住民傳統皮雕斜背包及分食刀；「陶晚晚」則主打陶杯、杯墊，融入西拉雅文化創意，呈現鳥占師、字謎、粉紅怪等故事杯墊；「Nay工藝坊」結合原住民族各式圖騰創作系列包款，展現繽紛台灣的意象，將原住民的工藝和文創商品呈現給大眾。

原民會白惠蘭主委表示，希望藉由這次活動推動原民族人產業經營及行銷通路平台，除了靜態展示外，本周五下午2點半邀請「思薇特舞團」進行原民表演和現場有獎徵答活動，歡迎民眾利用暑假及開學前的假日闔家蒞臨。

台南市原民會輔導參展的6家文創品牌，各項商品都有其獨特風格與設計，將原住民的工藝和文創商品呈現給大眾。圖／台南市原民會提供
台南市原民會輔導參展的6家文創品牌，各項商品都有其獨特風格與設計，將原住民的工藝和文創商品呈現給大眾。圖／台南市原民會提供

原住民 文創

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