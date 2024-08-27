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明天更熱！大台北37度以上晚上轉雨

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
明天各地天氣晴朗，高溫普遍可達34到35度，紫外線過量到危險級，要注意防曬、防中暑。聯合報系資料照片
明天各地天氣晴朗，高溫普遍可達34到35度，紫外線過量到危險級，要注意防曬、防中暑。聯合報系資料照片

明天更熱。「報天氣 - 中央氣象署 」臉書粉專指出，明天28日（周三) 各地更熱，全台高溫普遍可達34到35度，大台北恐有37度以上高溫。各地天氣晴朗，紫外線過量到危險級，要注意防曬、防中暑。午後雷雨則在山區。

但中南部在清晨及深夜有零星雨；北部地區、金馬地區在周三入夜後，因為水氣增多，也有局部雨，下班時間降雨機率稍增加，建議民眾帶把傘出門以備不時之需

至於珊珊颱風本周持續影響日本，前往旅遊的民眾，請隨時注意並更新相關的航班資訊及天氣訊息。

有關熱傷害預防要訣，「報天氣 - 中央氣象署 」臉書粉專指出，外出防曬、穿涼爽；隨時補水。並避免出門、挑時段避開最猛烈的陽光；而車廂如烤箱，勿獨留幼童或寵物在車內。

明天更熱，大台北高溫更上看37度以上。擷取自「報天氣 - 中央氣象署 」臉書粉專
明天更熱，大台北高溫更上看37度以上。擷取自「報天氣 - 中央氣象署 」臉書粉專

防曬 高溫

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