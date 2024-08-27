快訊

雙龍爭搶新光金 金管會銀行局副局長首度親上火線七大面向釋疑

立委鄭天財遭檢調偵訊約談…傳收廠商百萬賄款 掛名「辦公室特助」幫喬事情

日本A型鏈球菌疫情嚴峻 疾管署提醒2類人注意

中央社／ 台北27日電

外媒報導，日本食人菌」A型鏈球菌疫情持續擴大。疾管署今天說，若赴日務必戴好口罩、勤洗手，注意皮膚有無傷口，尤其慢性病免疫力低下、嬰幼兒可能有侵襲性感染，要特別留意。

根據聯合新聞網引述外媒報導，全日本感染化膿性鏈球菌的人數累積1333人，推測死者攀升至250人以上，比去年大幅增加，患者以東京、神奈川等都會區增加最多，大阪府有76名患者。

日本一直是台灣人最愛旅遊地點之一，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在疫報說明，A型鏈球菌感染雖然不是法定傳染病，但疾管署一直透過合作醫院的實驗室監測，目前趨勢跟上半年一樣，沒有明顯增減，沒有看到像日本一樣的上升趨勢。

被稱爲「食人菌」A型鏈球細菌其實是常見細菌，疾管署防疫醫師林詠青說明，通常在人體存在部位是喉嚨與皮膚，有可能造成感染部位是皮膚化膿感染、咽喉發炎，如果慢性病免疫力低下、嬰幼兒，則可能有侵襲性感染。

為什麼稱為食人菌，林詠青解釋，主要是因為A型鏈球細菌可能會導致壞死性筋膜炎，造成深部組織肌肉壞死性發炎，還有菌血症、肺炎、廣泛血流感染造成毒性休克症候群等。

林詠青指出，目前A型鏈球菌沒有相關疫苗可預防，最好配戴口罩、加強洗手，尤其要注意的是皮膚若有傷口，務必要妥善處理。一旦有相關症狀，則要儘速就醫。

日本 疾管署 食人

延伸閱讀

鄭麗君接見日本眾議員 盼台日打造亞洲科技島鏈

日本食人菌奪250命 疾管署：一般人免煩惱 2類人需注意

麵包控暴走了！日本超夯秒殺級「世界最美羊角麵包」登台快閃 免飛日本買爆「逾15種爆款麵包+台灣限定」

蚊媒2傳染病雙創5年新高 屈公病印度境外移入增3例

相關新聞

明天更熱！大台北37度以上晚上轉雨

明天更熱。「報天氣 - 中央氣象署 」臉書粉專指出，明天28日（周三) 各地更熱，全台高溫普遍可達34到35度，大台北恐...

夏秋更迭時分 Harry Winston度假風珠寶推薦

時序逐漸將由夏季邁向秋天，氣溫也逐漸從溫熱走向微涼。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新印記（E...

台灣文化創意博覽會台南登場 原民文創驚艷亮相

一年一度的文創盛會「台灣文化創意博覽會」在大台南會展中心盛大展出，由台南市政府原住民族事務委員會獨創品牌「Tabe札哈木...

2024米其林 ／星級餐廳公布！10家新摘1星、台南仍掛零、全球首間冰品摘星

《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單，今天正式公佈，一次揭曉台北、台中、台南、高雄4個城市的完整星級餐廳名單。全台共有...

限時12天最優惠特賣！「明日選品╳北歐櫥窗」近500件家具、家飾品最低5.5折起

一期一會的明日選品與北歐櫥窗聯合特賣會，今年首度於全台最具設計感商場「NOKE忠泰樂生活」舉辦，8月28日至9月8日限時...

日本食人菌奪250命 疾管署：一般人免煩惱 2類人需注意

俗稱「噬肉菌」、「食人菌」的A型鏈球菌，在日本感染人數累積1333人，推測死者攀升至250人以上，比去年大幅增加。疾管署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。