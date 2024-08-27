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2024《台灣米其林指南》完整摘星名單出爐！去年奪三星餐廳順利連莊 5間二星、47間一星餐廳

2024台灣米其林指南41餐廳摘一星 10家新入榜

中央社／ 台北27日電

2024台灣米其林今天公布最新摘星名單，其中一星餐廳方面共有41家餐廳摘星，其中10家為新入榜。

2024台灣米其林今天舉行記者會對外公布最新摘星名單，新進榜的一星餐廳共有10家，名單為A、Circum-、盈科、雋、L'Ａtelier par Yao、MINIMAL、NOBUO、Sens、Wok by O'BOND、元紀。

一星名單還包含：A Cut、Ad Astra、斑泊、DeNuit、鹽之華、Forchetta、富錦樹台菜香檳（松山）、金蓬萊遵古台菜、Haili、Impromptu by Paul Lee。

INITA、謙安和、吉兆割烹壽司、文公館、明福台菜海產、米香台菜餐廳、山海樓、俺達の肉屋、巴黎廳 1930 X 高山英紀、欣葉 鐘菜。

承Sho、澀Sur、明壽司、鮨隆、壽司芳、T+T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、ZEA。

壽司 米其林 餐廳

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