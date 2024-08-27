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2024《台灣米其林指南》完整摘星名單出爐！去年奪三星餐廳順利連莊 5間二星、47間一星餐廳

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2024米其林／星級餐廳公布！10家新一星、台南仍掛零

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
米其林三星餐廳得主合影。記者吳致碩、沈昱嘉、陳睿中／攝影
米其林三星餐廳得主合影。記者吳致碩、沈昱嘉、陳睿中／攝影

《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單，今天正式公佈，一次揭曉台北、台中、台南、高雄4個城市的完整星級餐廳名單。全台共有49家星級餐廳閃耀，包括3家三星餐廳、5家二星餐廳，與41家一星餐廳；此外還有6家餐廳，獲得綠星肯定。

《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單，今天正式公佈。記者沈昱嘉／攝影
《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單，今天正式公佈。記者沈昱嘉／攝影

今年的三星餐廳名單依舊沒有改變，除君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」繼續蟬聯，完成「七連霸」外；另有台中的時尚新加坡菜餐廳「JL Studio」，以及台北的時尚臺灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，二度蟬聯三星寶座。

在二星餐廳方面，由去年的6家，減少為5家。除「侯布雄」、「logy」、「RAW」、「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」繼續連莊外，高雄法料餐廳「Liberté」因停業而遭除名。

米其林二星餐廳得主合影。記者吳致碩、沈昱嘉、陳睿中／攝影
米其林二星餐廳得主合影。記者吳致碩、沈昱嘉、陳睿中／攝影

在一星餐廳部分，由去年的35家，大幅增加至41家。其中有10家新一星餐廳，分別是「Restaurant A」、「Curcum-」、「盈科」、「雋」、「L'Atelier par Yao」、「Minimal」、「NOBUO」、「SENS」、「Wok by O'BOND」、「元紀」。

米其林一星餐廳得主合影。記者吳致碩、沈昱嘉、陳睿中／攝影
米其林一星餐廳得主合影。記者吳致碩、沈昱嘉、陳睿中／攝影

此外，去年獲得綠星肯定的6家餐廳，今年皆順利蟬聯，分別是台北的「Embers」、「好嶼」、「小小樹食（大安路）」、「山海樓」、「陽明春天（士林）」、高雄的「THOMAS CHIEN」。

米其林綠星得主合影。記者吳致碩、沈昱嘉、陳睿中／攝影
米其林綠星得主合影。記者吳致碩、沈昱嘉、陳睿中／攝影

在個人獎項方面，「米其林指南侍酒師大獎」得主是臺菜餐廳「元紀」的曾雅慧，她是台灣首位獲得此殊榮的女性侍酒師。為鼓勵餐飲業技巧純熟的專業服務人員而設立的「米其林指南服務大獎」，由「斑泊」的許縕珊獲得。台中「卉寓」主廚陳莛諭，以臺灣家常料理為基礎，揉合西式烹飪技法，呈現暖心且現代的家庭菜餚，則拿下今年「米其林指南年輕主廚大獎」。

「米其林指南侍酒師大獎」得主是臺菜餐廳「元紀」的曾雅慧。記者陳睿中／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「米其林指南侍酒師大獎」得主是臺菜餐廳「元紀」的曾雅慧。記者陳睿中／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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