限時12天最優惠特賣！「明日選品╳北歐櫥窗」近500件家具、家飾品最低5.5折起

一期一會的明日選品與北歐櫥窗聯合特賣會，今年首度於全台最具設計感商場「NOKE忠泰樂生活」舉辦，8月28日至9月8日限時12天，精心挑選超過20個品牌、多達500件設計單品，囊括十多位知名設計／建築大師的眾多必收經典之作，並以全面5.5折起的優惠價回饋設計愛好者，其中更不乏千元以內即可入手的設計小物，所有商品數量有限、售完為止。在NOKE的兩層樓高落地窗下，匯集來自全球繽紛精彩的居家設計，佐以自然陽光的輝映灑落，打造迷人的室內Design Park。

走入Design Park，多位設計大師代表作立刻映入眼簾：丹麥四大設計巨匠之一的Finn Juhl所設計的經典「45 Chair」享有「世界上最美麗扶手椅」的美譽、北歐設計之父Alvar Aalto以「微型建築」的概念為Artek設計出罕見的亞麻休閒躺椅「Lounge Chair 43 」、丹麥現代主義大師Hans J. Wegner在Getama設計的經典主人椅「Butterfly Chairs」從任何角度看來都完美如蝶翼、Space Copenhagen為Stellar Works設計的餐椅「Lunar Dining Chair Small」、Vitra由Charles Eames & Eero Saarinen設計的極致有機會議椅「Organic Conference」以及Jasper Morrison設計的「HAL Armchair Wood」、Hella Jongerius為Vitra設計的田園沙發組「Polder Sofa」等。此外，知名建築師Jean Nouvel為Emeco設計的爾爾扶手椅「SoSo Stacking Armchair」更是收藏建築大師作品的好機會。

為生活增添美景必不可少的還有家中必備的生活道具，Georg Jensen Living「王子保溫壺 BERNADOTTE」以經典道具為生活創造美好的儀式感；源於歷史經典造型的缽碗「Manhattan」，同樣是創造質感餐桌與美好飲食經驗的要角。每天都要使用的馬克杯，就選Rosendahl的彩日「Grand Cru Colourful Mug」系列，溫潤色澤無論什麼場合都能帶來舒適的心境。

有別於以往特賣多以大型家具為主，本次增添了多個家飾品牌，以其饒富趣味的設計風格企圖融化大家的心。

首度參與特賣的五大亮點品牌，包括以極簡粉色花器在家中創造美好端景的Lucie Kaas陶瓷拼色花瓶「Fumario」；引領著北歐陶瓷文化藝術的丹麥知名品牌Kähler，匠師手工繪製的釉彩花瓶「Canvas」無論插花與否都美不勝收；以丹麥國寶級設計師Arne Jacobsen手繪字體的字母水杯「Design Letters」，適合天天展示個人標誌的配備；還有採用頂級布料製作玩偶的EO Denmark，融入北國美學的兒童家具家飾，幫助孩子從小培養美的品味；純真幽默的Donna Wilson抱枕，無論是可愛動物、鬆軟雲朵、一杯咖啡、一片葉子…每一件都讓人會心一笑。最貼心的是，特賣價格來到千元以內，是喜愛設計品的小資族最好的入手時機。

●明日選品 ╳ 北歐櫥窗Design Park｜經典家具家飾展示品聯合特賣

日期：8月28日至9月8日 地點：NOKE忠泰樂生活Uncanny（台北市中山區樂群三路200號3樓） ●附註：詳細商品與售價以現場公告為準。

明日選品與北歐櫥窗聯合特賣會8月28日至9月8日登場，Rosendahl-Grand Cru Colourful Mug彩日馬克杯、碗、盤定價1,100～1,800元、特價715～1,170元。圖／北歐櫥窗提供

明日選品與北歐櫥窗聯合特賣會8月28日至9月8日登場，Georg Jensen Living-BERNADOTTE 王子保溫壺定價9,000元、特價5,850元。圖／北歐櫥窗提供

明日選品與北歐櫥窗聯合特賣會，今年首度於全台最具設計感商場「NOKE忠泰樂生活」舉辦，8月28日至9月8日限時12天登場。圖／北歐櫥窗提供

明日選品與北歐櫥窗聯合特賣會8月28日至9月8日登場，Kähler-Canvas釉彩花瓶定價3,200元、特價2,080元。圖／北歐櫥窗提供