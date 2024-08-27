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日本食人菌奪250命 疾管署：一般人免煩惱 2類人需注意

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
防疫醫師林詠青說明A型鏈球菌的感染高風險族群。記者李青縈／攝影
防疫醫師林詠青說明A型鏈球菌的感染高風險族群。記者李青縈／攝影

俗稱「噬肉菌」、「食人菌」的A型鏈球菌，在日本感染人數累積1333人，推測死者攀升至250人以上，比去年大幅增加。疾管署防疫醫師林詠青表示，一般民眾感染風險不高，但是免疫力低下、嬰幼兒族群可能會引發侵襲性感染，應該佩戴口罩、勤洗手。

今年日本化膿性鏈球菌感染者與死者皆創新高；截8月11日為止，東京累積184人、神奈川縣91人感染，都會區病例較多。

疾管署發言人羅一鈞表示，A型鏈球菌並非法定傳染病，但疾管署透過合作醫院實驗室監測，據實驗室監測結果，台灣A型鏈球菌發生機率與以往差不多，夏季案例甚至低於春季案例，國內並未像日本，出現A型鏈球菌疫情升溫現象。

疾管署防疫醫師林詠青說，A型鏈球菌存在人體的皮膚跟喉嚨，會造成皮膚化膿感染或是咽喉發炎，一般民眾感染風險不高，但是如果有慢性病、免疫力低下或是嬰幼兒等，可能會因為感染造成壞死性筋膜炎、菌血症、毒性休克症候群。

林詠青指出，由於主要感染部會是在喉嚨跟皮膚，傳染途徑有飛沫、接觸性感染。如果有傷口容易有化膿，皮膚有傷口須妥善處理、盡早治療。A型鏈球菌目前沒有疫苗可預防，免疫力正常的民眾，罹病風險不高，預防方式建議以佩戴口罩、加強洗手，降低罹病率。

日本 疾管署 風險

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