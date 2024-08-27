獻給勇往直前的女性！愛馬仕全新Barénia感性調香
Barénia，是愛馬仕（Hermès）經典的標誌性皮革之一。愛馬仕香水創意與傳承總監Christine Nagel以其細膩、柔軟、充滿感性的質地為發想，呈獻愛馬仕第一款的chypre香調香氛，並以Barénia為名，感性的調香創作彷彿在觸碰肌膚的瞬間即與之貼合，在直覺的驅使下，本能地被解放和勇敢的靈魂所吸引，是勇往直前女性的標誌。
全新的女性香氛Barénia，結合反差鮮明的嗅覺元素，讓蝴蝶百合的細膩與神秘果驚喜激盪，並以橡木的溫暖氣息和廣藿香的深邃韻味則將內心的悸動完美定格。經典的Collier de chien手環更首度化為香水瓶，在設計師Philippe Mouquet的創意發想下，瓶身再現手環的橢圓形狀，並在金屬飾板上面點綴多枚四面微凸的流線型飾釘，和諧融會各式傳承元素。
香水盒也延續瓶身結合橢圓形和金屬飾板的設計元素，並與標誌性H字母合為一體，Barénia字樣則以代表自信與熱忱的紅色呈現。即將於2024年9月2日上市的Barénia系列，同時推出一款身體香氛保養霜，以及一款表面刻有H字母的香皂。
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