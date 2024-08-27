快訊

不知袋裡裝5百萬？鄭文燦辯現金被丟包在官邸 「木盒返還說」遭檢打臉

影／違室內裝修辦法？民眾黨新辦公室環境曝 北市建管處稽查結果出爐

2024《台灣米其林指南》完整摘星名單出爐！去年奪三星餐廳順利連莊 5間二星、47間一星餐廳

2024台灣米其林公布 6家餐廳獲綠星肯定

中央社／ 台北27日電

2024台灣米其林今天公布最新摘星名單，率先公布的是米其林綠星名單以及個人獎的部分，其中共有6家餐廳獲米其林綠星肯定，與去年名單一樣。

今年的米其林綠星餐廳為Embers、好嶼、小小樹食（大安路）、山海樓、Thomas Chien、陽明春天（士林）。

米其林綠星是1項年度獎項，標舉在永續作為上領先的餐廳。他們在道德與環保都有一定的堅持，與注重永續的供應商與生產者合作，減少浪費，或甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料。

另外，今年的侍酒師獎為元紀的曾雅慧，這也是首名女性侍酒師，她說，感謝米其林的肯定，期望未來能有更多女性侍酒師加入侍酒師的行列。

米其林服務大獎則由斑泊的許縕珊獲得，許縕珊致詞時表示，謝謝米其林讓世界看到台灣的服務團隊。

年輕主廚大獎由卉寓的陳莛諭奪得，陳莛諭說，感謝米其林也感謝來卉寓用餐的消費者。

永續 米其林 餐廳

延伸閱讀

直播／2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布

台灣虎航冬季航班第3波今天上午10時開賣 機票799元起

2024年全球旅遊新選擇！ 中亞之心「烏茲別克」 米其林星鑰酒店榮譽表揚

獨／開30年、入圍必比登！台北四大鰻魚「濱松屋」熄燈

相關新聞

2024米其林／星級餐廳公布！10家新一星、台南仍掛零

《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單，今天正式公佈，一次揭曉台北、台中、台南、高雄4個城市的完整星級餐廳名單。全台共有...

日本食人菌奪250命 疾管署：一般人免煩惱 2類人需注意

俗稱「噬肉菌」、「食人菌」的A型鏈球菌，在日本感染人數累積1333人，推測死者攀升至250人以上，比去年大幅增加。疾管署...

限時12天最優惠特賣！「明日選品╳北歐櫥窗」近500件家具、家飾品最低5.5折起

一期一會的明日選品與北歐櫥窗聯合特賣會，今年首度於全台最具設計感商場「NOKE忠泰樂生活」舉辦，8月28日至9月8日限時...

獻給勇往直前的女性！愛馬仕全新Barénia感性調香

Barénia，是愛馬仕（Hermès）經典的標誌性皮革之一。愛馬仕香水創意與傳承總監Christine Nagel以其...

全家便利商店推「開學應援活動」！會員繳學費抽北海道雙人行　「早點來全家」銅板價百樣組合

暑假迎來尾聲，看準消費者把握假期出遊放鬆及繳納學雜費需求，全家便利商店推出開學應援活動，於9月17日前使用代收繳費、Fa...

重返F1！TAG Heuer智慧表 X 紅牛車隊 強勢上陣

強勢、跨領域的知名品牌合作，總能為雙方再創新話題。泰格豪雅（TAG Heuer）與F1一級方程式賽車的「甲骨文紅牛車隊」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。