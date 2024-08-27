全家便利商店推「開學應援活動」！會員繳學費抽北海道雙人行　「早點來全家」銅板價百樣組合

暑假迎來尾聲，看準消費者把握假期出遊放鬆及繳納學雜費需求，全家便利商店推出開學應援活動，於9月17日前使用代收繳費、FamiPort票券、點卡儲值、雲端列印、易安網等服務，有機會抽中日本北海道5天4夜機加酒雙人自由行。「全家」更推出多種早餐組合，8月28日至10月1日還有「早點來全家吃早餐」抽獎趣活動，有機會抽中獎學金5萬元、iPad Pro 13吋（256GB）等好禮。

因應開學收假在即，「全家」推出開學應援抽獎趣活動，會員於9月17日前完成代收繳費、購票取票、點卡儲值、雲端列印服務，或經「全家」專屬易安網連結完成投保且保費為300元以上，即可參加「日本北海道5天4夜雙人自由行」抽獎活動，包含來回機票及飯店，價值59,600元，共將抽出10個幸運名額。

針對學生家長，「全家」再加碼贈送雲端列印貼紙免費兌換券一組，9月17日前在「全家」完成學雜費繳納，每筆交易序號皆會贈送「萌萌恐龍姓名貼紙」，只要憑「萌萌恐龍姓名貼兌換券」小白單，即可至FamiPort機台DIY專屬姓名貼，讓高人氣繪本角色「呆萌小恐龍」陪孩子們一起快樂開學。

此外，「全家」提供超過365種早餐組合，無論是米食或麵包派，咖啡人或是奶茶控，都能找到完美搭配，除了既有的49元、59元、69元餐促優惠外，亦新增79元組合，還可加價升級指定Let’s Café經典或單品拿鐵／美式咖啡、私品茶仙女醇奶茶或好喝奶茶。

「全家」並推出「早點來全家」抽獎活動，8月28日至10月1日於實體店舖購買餐餐超值配49元、59元、69元、79元組合餐，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即有機會抽中獎學金5萬元、iPad Pro 13吋（256GB）等好禮，買越多中獎機會越高。